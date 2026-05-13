Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể bất chấp đòn tấn công của Mỹ

Hình ảnh về thiệt hại nặng nề của quân đội Iran mà chính quyền Mỹ từng công khai hoàn toàn trái ngược với những gì các cơ quan tình báo Mỹ thu thập được. Những dữ liệu này đang được bí mật thảo luận trong đội ngũ của Nhà Trắng.

Các đánh giá mật từ đầu tháng này cho thấy Iran đã tiếp cận trở lại hầu hết các địa điểm phóng tên lửa, bệ phóng và các cơ sở ngầm. Điều đáng báo động với Mỹ là bằng chứng cho thấy Iran đã khôi phục việc vận hành 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa mà Tehran duy trì dọc eo biển Hormuz. Đây là mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ đi qua tuyến đường thủy hẹp này. Những người am hiểu về các đánh giá cho biết các bãi phóng này, bất kể ở mức độ thiệt hại khác nhau, đã được người Iran khôi phục hoạt động. Lực lượng Iran có thể đã sử dụng các bệ phóng di động bên trong các địa điểm để di chuyển tên lửa đến các địa điểm khác. Trong một số trường hợp, họ có thể phóng tên lửa trực tiếp từ các bệ phóng nằm trong khuôn viên các cơ sở từng bị tấn công.

Hải quân Iran phóng tên lửa từ một địa điểm không xác định (Nguồn: Reuters)

Theo đánh giá, chỉ còn ba địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển là hoàn toàn không thể tiếp cận được. Iran được cho là vẫn còn khoảng 70% số bệ phóng di động trên khắp cả nước và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh. Kho dự trữ này bao gồm cả tên lửa đạn đạo, có thể nhắm mục tiêu vào các quốc gia khác trong khu vực; cùng một lượng nhỏ tên lửa hành trình, có thể được sử dụng chống lại các mục tiêu tầm ngắn trên đất liền hoặc trên biển. Dựa trên thông tin từ nhiều nguồn thu thập bao gồm hình ảnh vệ tinh và các công nghệ giám sát khác, các cơ quan tình báo quân sự Mỹ cũng khẳng định Iran đã có thể tiếp cận lại khoảng 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc.

Những phát hiện này đã phủ nhận những lời đảm bảo công khai suốt nhiều tháng qua của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng quân đội Iran đã bị “hủy diệt” và “không còn là mối đe dọa”. Ngày 9/3, 10 ngày sau khi xung đột bắt đầu, ông Trump nói với đài CBS News rằng “số lượng tên lửa của Iran đã giảm xuống chỉ còn rải rác” và nước này “không còn gì về mặt quân sự”. Tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 8/4, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố Chiến dịch Epic Fury đã “tàn phá quân đội Iran và khiến lực lượng này không còn khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới”.

Các đánh giá tình báo mới cho thấy ông Trump và các cố vấn quân sự đã đánh giá quá cao thiệt hại mà quân đội Mỹ gây ra với năng lực tên lửa của Iran, cũng như đánh giá thấp khả năng phục hồi và tái tạo năng lực chiến đấu của quân đội nước này. Tháng trước, tờ New York Times đưa tin các quan chức Mỹ tin rằng Iran có thể đã khôi phục tới 70% kho vũ khí tên lửa trước chiến tranh. Trong khi tờ Washington Post dẫn nguồn tình báo của Mỹ cho thấy Iran vẫn giữ được khoảng 75% số bệ phóng tên lửa di động và khoảng 70% số đầu đạn trong kho tên lửa so với trước chiến tranh. Những phát hiện này nhấn mạnh nguy cơ mà Mỹ sẽ phải đối mặt nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài một tháng sụp đổ và giao tranh toàn diện bùng phát trở lại.

Ở chiều ngược lại, quân đội Mỹ đã cạn kiệt kho dự trữ nhiều loại vũ khí quan trọng, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa tấn công chính xác và Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS).