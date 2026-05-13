Lầu Năm Góc: Mỹ tốn khoảng 29 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện hôm 12/5, ông Jay Hurst — người đang đảm nhiệm vai trò Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc — cho biết con số 25 tỷ USD trước đó đã được cập nhật sau khi nhóm tham mưu liên quân và bộ phận kiểm toán rà soát lại các khoản chi.

“Tại thời điểm điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện, con số là 25 tỷ USD. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát liên tục, chúng tôi hiện cho rằng chi phí thực tế gần với mức 29 tỷ USD hơn”, ông Hurst nói.

Theo ông, mức tăng chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cùng với chi phí duy trì hoạt động quân sự và nhân lực tại khu vực chiến sự.

Sau đó, trong phiên điều trần trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ông Hurst cho biết mức 29 tỷ USD vẫn chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. “Hiện chúng tôi chưa có một ước tính chính xác”, ông nói.

Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có cung cấp báo cáo chi tiết hơn về chi phí xung đột cho Quốc hội hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết cơ quan này sẽ “chia sẻ những gì có thể, khi cần thiết và phù hợp”.