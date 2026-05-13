Lầu Năm Góc: Mỹ tốn khoảng 29 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Thứ Tư, 07:24, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của  Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện đã lên tới khoảng 29 tỷ USD, cao hơn mức 25 tỷ USD mà bộ này từng báo cáo với Quốc hội Mỹ cách đây hai tuần.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện hôm 12/5, ông Jay Hurst — người đang đảm nhiệm vai trò Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc — cho biết con số 25 tỷ USD trước đó đã được cập nhật sau khi nhóm tham mưu liên quân và bộ phận kiểm toán rà soát lại các khoản chi.

lau nam goc my ton khoang 29 ty usd cho cuoc chien voi iran hinh anh 1
Chiến sự Iran khiến Mỹ đối mặt hóa đơn quân sự ngày càng tăng. Ảnh: AP

“Tại thời điểm điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện, con số là 25 tỷ USD. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát liên tục, chúng tôi hiện cho rằng chi phí thực tế gần với mức 29 tỷ USD hơn”, ông Hurst nói.

Theo ông, mức tăng chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cùng với chi phí duy trì hoạt động quân sự và nhân lực tại khu vực chiến sự.

Sau đó, trong phiên điều trần trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ông Hurst cho biết mức 29 tỷ USD vẫn chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. “Hiện chúng tôi chưa có một ước tính chính xác”, ông nói.

Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có cung cấp báo cáo chi tiết hơn về chi phí xung đột cho Quốc hội hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết cơ quan này sẽ “chia sẻ những gì có thể, khi cần thiết và phù hợp”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Israel lo Mỹ đạt thỏa thuận bất lợi với Iran khi “mối đe dọa chưa được giải quyết”

VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một “thỏa thuận bất lợi” với Iran trước khi giải quyết những vấn đề cốt lõi đã dẫn tới cuộc xung đột giữa hai bên.

Saudi Arabia bí mật phản công Iran sau loạt đòn tập kích vào vùng Vịnh

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức phương Tây và quan chức Iran cho biết, Saudi Arabia đã tiến hành một số cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện nhằm vào vương quốc này.

Thế bế tắc nguy hiểm giữa Mỹ và Iran sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ và Iran đang rơi vào thế bế tắc ngoại giao xoay quanh những vấn đề đã khiến quan hệ hai bên căng thẳng suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh xung đột hiện ở trạng thái lưng chừng: không còn giao tranh nhưng cũng chưa thể gọi là hòa bình.

