Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Thứ Tư, 06:07, 13/05/2026
VOV.VN - Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.


Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Tối qua, Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt;  giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Siêu tàu dầu Agios Fanourios I là 1 trong 3 siêu tàu rời Hormuz thành công trong tuần qua - Ảnh: Marine Traffic

Nguồn tin nhấn mạnh, những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán Mỹ-Iran. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới chắc chắn không thể diễn ra.

Trước đó, viết trên mạng xã hội X chiều 12/5, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định, Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran, hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.   

Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực tối 12/5 cho biết, vừa có thêm một tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) của Qatar đi qua eo Hormuz thành công. Theo đó, tàu Mihzem, với sức chứa 174.000 m3 khí hóa lỏng, xuất phát từ cảng Ras Laffan của Qatar ngày 11/5 và đã đi qua eo Hormuz hôm qua. Điểm đến của con tàu là cảng Qasim ở Pakistan.

Các nguồn tin khẳng định, đây là tàu chở khí hóa lỏng thứ 2 của Qatar vượt qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự. Động thái nằm trong một thỏa thuận liên quan giữa Iran và Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận một cách chính thức.

Bá Thi/VOV-Cairo
Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 khẳng định ông tin tưởng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ hoạt động làm giàu urani và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran hiện vẫn rơi vào bế tắc.

Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm giàu urani lên cấp độ cao hơn.

Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai “lá chắn vô hình” tại Hormuz
VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông.

