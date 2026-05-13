Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ



Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Tối qua, Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Siêu tàu dầu Agios Fanourios I là 1 trong 3 siêu tàu rời Hormuz thành công trong tuần qua - Ảnh: Marine Traffic

Nguồn tin nhấn mạnh, những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán Mỹ-Iran. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới chắc chắn không thể diễn ra.

Trước đó, viết trên mạng xã hội X chiều 12/5, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định, Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran, hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.

Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực tối 12/5 cho biết, vừa có thêm một tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) của Qatar đi qua eo Hormuz thành công. Theo đó, tàu Mihzem, với sức chứa 174.000 m3 khí hóa lỏng, xuất phát từ cảng Ras Laffan của Qatar ngày 11/5 và đã đi qua eo Hormuz hôm qua. Điểm đến của con tàu là cảng Qasim ở Pakistan.

Các nguồn tin khẳng định, đây là tàu chở khí hóa lỏng thứ 2 của Qatar vượt qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự. Động thái nằm trong một thỏa thuận liên quan giữa Iran và Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận một cách chính thức.