Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân dân sự tại Natanz và khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như quy chế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Iran, việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Ông cảnh báo khả năng rò rỉ vật liệu phóng xạ có thể gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường và môi trường”, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở này vốn được thiết kế phục vụ mục đích hòa bình.

Nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Araghchi gọi các đợt không kích của Mỹ và Israel là “hành động gây hấn” và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải có phản ứng “nhanh chóng và dứt khoát”. Theo ông, cơ quan này có nghĩa vụ pháp lý rõ ràng trong việc lên án các hành vi vi phạm, buộc các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gây ra, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình của Iran.