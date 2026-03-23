Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân

Thứ Hai, 10:22, 23/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân dân sự tại Natanz và khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như quy chế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Iran, việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Ông cảnh báo khả năng rò rỉ vật liệu phóng xạ có thể gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường và môi trường”, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở này vốn được thiết kế phục vụ mục đích hòa bình.

Nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Araghchi gọi các đợt không kích của Mỹ và Israel là “hành động gây hấn” và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải có phản ứng “nhanh chóng và dứt khoát”. Theo ông, cơ quan này có nghĩa vụ pháp lý rõ ràng trong việc lên án các hành vi vi phạm, buộc các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gây ra, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình của Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran tấn công cơ sở hạt nhân Iran Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cơ sở hạt nhân Natanz nhà máy điện hạt nhân Bushehr
Tin liên quan

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

