Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định eo biển Hormuz “không bị đóng cửa”, cho rằng việc tàu thuyền hạn chế qua lại xuất phát từ lo ngại của các công ty bảo hiểm trước nguy cơ xung đột. “Không công ty bảo hiểm nào – và không người Iran nào – sẽ bị lung lay bởi các lời đe dọa nữa”, ông viết.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tehran bị cáo buộc triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ ngăn chặn các tàu không được phép đi qua khu vực này.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh “tự do hàng hải không thể tách rời tự do thương mại”, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng cả hai nguyên tắc.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Những lo ngại về an ninh đã khiến hoạt động vận tải qua khu vực này bị gián đoạn, làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “tấn công và phá hủy” cơ sở hạ tầng điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được “mở hoàn toàn, không có đe dọa” trong vòng 48 giờ.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, bao gồm một phần mỏ khí đốt Nam Pars. Đáp lại, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh, góp phần làm gia tăng bất ổn và đẩy giá khí đốt tăng cao.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Kyodo News cho biết Iran đang tiến hành đàm phán với Nhật Bản về việc cho phép tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi được cho là đã có hai cuộc trao đổi trực tiếp với ông Araghchi kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nhật Bản phụ thuộc hơn 90% nhu cầu dầu mỏ vào nguồn cung từ Trung Đông.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong đó bà nhận định xung đột tại Iran tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với môi trường an ninh và gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu. Bà đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được hòa bình trong khu vực. Về phía mình, Tổng thống Trump kêu gọi Nhật Bản “tăng cường phản ứng” trước diễn biến tại Trung Đông, tương tự như lời kêu gọi đối với các đồng minh khác trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz.