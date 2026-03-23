中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

Thứ Hai, 07:23, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định eo biển Hormuz “không bị đóng cửa”, cho rằng việc tàu thuyền hạn chế qua lại xuất phát từ lo ngại của các công ty bảo hiểm trước nguy cơ xung đột. “Không công ty bảo hiểm nào – và không người Iran nào – sẽ bị lung lay bởi các lời đe dọa nữa”, ông viết.

iran tuyen bo khong khuat phuc truoc cac moi de doa lien quan hormuz hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tehran bị cáo buộc triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ ngăn chặn các tàu không được phép đi qua khu vực này.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh “tự do hàng hải không thể tách rời tự do thương mại”, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng cả hai nguyên tắc.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Những lo ngại về an ninh đã khiến hoạt động vận tải qua khu vực này bị gián đoạn, làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “tấn công và phá hủy” cơ sở hạ tầng điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được “mở hoàn toàn, không có đe dọa” trong vòng 48 giờ.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, bao gồm một phần mỏ khí đốt Nam Pars. Đáp lại, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh, góp phần làm gia tăng bất ổn và đẩy giá khí đốt tăng cao.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Kyodo News cho biết Iran đang tiến hành đàm phán với Nhật Bản về việc cho phép tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi được cho là đã có hai cuộc trao đổi trực tiếp với ông Araghchi kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nhật Bản phụ thuộc hơn 90% nhu cầu dầu mỏ vào nguồn cung từ Trung Đông.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong đó bà nhận định xung đột tại Iran tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với môi trường an ninh và gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu. Bà đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được hòa bình trong khu vực. Về phía mình, Tổng thống Trump kêu gọi Nhật Bản “tăng cường phản ứng” trước diễn biến tại Trung Đông, tương tự như lời kêu gọi đối với các đồng minh khác trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Hồng Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Iran eo biển Hormuz Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi Mỹ Mỹ tấn công nhà máy điện Iran xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Iran công bố video đầu tiên về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei

VOV.VN - Trong bối cảnh dư luận quan tâm đến thông tin về nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, truyền thông nhà nước nước này đã công bố một đoạn video được cho là lần đầu ghi lại cảnh ông Mojtaba Khamenei giảng dạy tôn giáo cho một nhóm học sinh.

Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo các nguồn tin truyền thông, Iran được cho là đang thu phí khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ