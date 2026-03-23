Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

Thứ Hai, 08:40, 23/03/2026
VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Đây được cho là một trong 6 yêu cầu mà Washington đưa ra đối với Tehran, phản ánh khoảng cách lập trường ngày càng gia tăng giữa hai bên.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, Nhà Trắng bác bỏ khả năng ngừng bắn ngay lập tức, còn phía Iran khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi xung đột chấm dứt. Sau hơn ba tuần giao tranh, cả Mỹ và Iran đều phát đi những tín hiệu trái chiều: vừa để ngỏ khả năng ngoại giao, vừa duy trì lập trường cứng rắn. Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không ủng hộ việc ngừng bắn, cho rằng cần tiếp tục gây sức ép quân sự để buộc Tehran nhượng bộ.

“Chúng tôi không muốn ngừng bắn… không thể nói đến ngừng bắn khi đang giành ưu thế hoàn toàn”, ông phát biểu với báo chí.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng các lời kêu gọi Tehran kiềm chế là “vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Israel – những bên mà ông cáo buộc khơi mào xung đột – phải chịu trách nhiệm chấm dứt chiến sự.

Chính quyền Mỹ hiện theo đuổi một giải pháp toàn diện, bao gồm các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa và hoạt động khu vực của Iran. Lo ngại về năng lực tên lửa của Tehran gia tăng sau khi Israel cảnh báo Iran có thể đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng vươn tới châu Âu.

Theo Axios, các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đã tham gia các cuộc thảo luận về triển vọng ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp bế tắc khi chưa có liên lạc trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây, dù các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Anh vẫn tiếp tục chuyển thông điệp.

Các chuyên gia cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng cần bao gồm việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, xử lý vấn đề urani làm giàu của Iran, đồng thời thiết lập một khuôn khổ dài hạn đối với chương trình hạt nhân, tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/3 cho biết, ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh có thể mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới.

