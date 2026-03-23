Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

Đây được cho là một trong 6 yêu cầu mà Washington đưa ra đối với Tehran, phản ánh khoảng cách lập trường ngày càng gia tăng giữa hai bên.

Trong khi đó, Nhà Trắng bác bỏ khả năng ngừng bắn ngay lập tức, còn phía Iran khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi xung đột chấm dứt. Sau hơn ba tuần giao tranh, cả Mỹ và Iran đều phát đi những tín hiệu trái chiều: vừa để ngỏ khả năng ngoại giao, vừa duy trì lập trường cứng rắn. Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không ủng hộ việc ngừng bắn, cho rằng cần tiếp tục gây sức ép quân sự để buộc Tehran nhượng bộ.

“Chúng tôi không muốn ngừng bắn… không thể nói đến ngừng bắn khi đang giành ưu thế hoàn toàn”, ông phát biểu với báo chí.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng các lời kêu gọi Tehran kiềm chế là “vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Israel – những bên mà ông cáo buộc khơi mào xung đột – phải chịu trách nhiệm chấm dứt chiến sự.

Chính quyền Mỹ hiện theo đuổi một giải pháp toàn diện, bao gồm các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa và hoạt động khu vực của Iran. Lo ngại về năng lực tên lửa của Tehran gia tăng sau khi Israel cảnh báo Iran có thể đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng vươn tới châu Âu.

Theo Axios, các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đã tham gia các cuộc thảo luận về triển vọng ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp bế tắc khi chưa có liên lạc trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây, dù các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Anh vẫn tiếp tục chuyển thông điệp.

Các chuyên gia cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng cần bao gồm việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, xử lý vấn đề urani làm giàu của Iran, đồng thời thiết lập một khuôn khổ dài hạn đối với chương trình hạt nhân, tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.