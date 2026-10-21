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Iran không chấp nhận chuyển urani ra khỏi lãnh thổ

Thứ Tư, 06:15, 21/10/2026
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VOV.VN - Quan chức an ninh hàng đầu Iran hôm 20/10 tuyên bố nước này sẽ không chuyển bất kỳ lượng Urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Urani làm giàu phải được sử dụng bên trong Iran, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

Tuyên bố được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra tối qua, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang ở thăm Tehran. Quan chức an ninh hàng đầu Iran nêu rõ: Tehran sẽ không chuyển ra khỏi lãnh thổ dù chỉ một lượng nhỏ urani đã làm giàu. Urani là tài sản lớn, là của cải quốc gia của người dân Iran. Vật liệu hạt nhân do Iran tạo ra, phải được sử dụng bên trong lãnh thổ Iran.    

iran khong chap nhan chuyen urani ra khoi lanh tho hinh anh 1
Iran tuyên bố không chuyển urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ dù chỉ một lượng nhỏ. Ảnh: Reuters

Cũng trong tuyên bố, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ được tiến hành, trước khi Washington thực thi các bước đi thực tế về xây dựng lòng tin. Hòa đàm chỉ có thể được nối lại, khi các điều kiện liên quan của Iran được đáp ứng.

Xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran, khoảng hơn 400 kg với độ tinh khiết 60%, là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran thời gian qua. Theo các nguồn đáng tin cậy, Washington muốn thu giữ, hoặc ít nhất là chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran toàn bộ số urani này.

Ngược lại, Tehran nhất quyết giữ Urani, đề xuất giải pháp pha loãng và hạ độ tinh khiết của vật liệu bên trong lãnh thổ Iran. Một số bên, trong đó có Nga, được cho là đã đưa ra đề xuất tiếp nhận và xử lý lượng urani. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được các bên thống nhất.

Liên quan chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan đến Tehran, các nguồn tin Iran cho biết, ngoài cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei, Thống tướng Munir chiều và tối qua còn có các cuộc trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqer Qalibaf. Tại các cuộc gặp gỡ, hai bên thảo luận các nỗ lực trung gian của Pakistan nhằm hạ nhiệt chiến sự, kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của các cuộc trao đổi chưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
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