IS tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố tại Iraq

Truyền thông chính phủ ở Iraq ngày hôm nay (3/5), cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và dân thường ở các tỉnh miền đông và miền bắc nước này.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AP.

Đêm 2/5, một vụ tấn công do IS phát động nhằm vào đồn cảnh sát tại quận Al-Fattah, thuộc tỉnh Diyala. Vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng trong đó có 3 cảnh sát, một dân thương và 7 người khác bị thương. Trong một diễn biến khác, một vụ tấn công tự sát xảy ra gần tòa nhà cơ quan tình báo Iraq ở thành phố Kirkuk phía bắc khiến ba nhân viên an ninh bị thương.

Đây là một trong những cuộc tấn công khủng bố mới nhất ở miền bắc Iraq trong tháng Ramadan và là cuộc tấn công tự sát đầu tiên trong nhiều tháng qua ở Iraq. Trước đó, IS đã phát động một cuộc tấn công vào tối thứ Sáu, giết chết 11 thành viên của lực lượng dân quân ở tỉnh Salahuddin, Iraq.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của các phần tử khủng bố (IS) đã gia tăng nhất là ở khu vực hiểm trở giữa các tỉnh Kirkuk, Salah al-Din và Diyala. Cuối năm 2017, Iraq tuyên bố chiến thắng trước IS. Nhưng các phần tử khủng bố vẫn hoạt động ở các khu vực rộng lớn trên khắp lãnh thổ Iraq và tiến hành các cuộc tấn công khác nhau.

Theo các chuyên gia, những gì đang xảy ra là bằng chứng cho thấy các nhóm khủng bố đang lợi dụng tình hình khủng hoảng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế để tấn công ở Iraq, nhất là trong bối cảnh Mỹ đang giảm lượng lực ở nước này. Thủ tướng được chỉ định của Iraq, Mustafa al-Kazimi đã tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch chống IS. /.