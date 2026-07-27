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Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang

Thứ Hai, 05:59, 27/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Israel hôm 26/7 đã bắt giữ hàng chục người trên khắp Bờ Tây, trong khi người định cư Israel tăng cường các cuộc tấn công, đốt phá 2 nhà thờ Hồi giáo, hành hung và phá hoại tài sản của người Palestine.

Bạo lực tại Bờ Tây đã leo thang mạnh những ngày qua, đặc biệt tại tỉnh Nablus, sau các cuộc đụng độ ở làng Tell ở phía Tây Nam hôm 24/7, khiến 4 người Palestine và 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Quân đội Israel đã bắt giữ hơn 70 người Palestine trong các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây và thẩm vấn hàng trăm người khác. Trong khi truyền thông Israel đưa tin về việc quân đội nước này đã nhận lệnh mở rộng các cuộc đột kích và triển khai 26 tiểu đoàn trên khắp khu Bờ Tây.

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Hình ảnh máy bay bay ngang qua quốc kỳ Israel trong một chương trình biểu diễn trên không được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Israel, tại Tel Aviv, Israel, ngày 26/4/023. Ảnh minh hoạ: Reuters

Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin về 2 vụ đốt phá nhà thờ Hồi giáo, một vụ xảy ra tại làng Kour thuộc tỉnh Tulkarm, vụ thứ hai tại thị trấn Qusra thuộc tỉnh Nablus.

Tại tỉnh Ramallah, người định cư tấn công một nhà máy cắt đá ở thị trấn Kafr Malik và đốt phá máy móc, khiến một số người Palestine bị thương. Các vụ bạo lực cũng xảy ra tại Hebron, Bethlehem và thung lũng Jordan.

Một số nguồn tin cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ các tiền đồn định cư và trang trại của người định cư trên khắp Bờ Tây, đã làm gia tăng các cuộc đối đầu hàng ngày giữa người định cư Israel và người Palestine, đồng thời cảnh báo những diễn biến mới nhất có thể làm leo thang căng thẳng hơn nữa.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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