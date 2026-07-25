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Thủ tướng Israel chuẩn bị thăm Mỹ và gặp Tổng thống Trump

Thứ Bảy, 18:14, 25/07/2026
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VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 25/7 thông báo Thủ tướng Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 7 với Tổng thống Trump.

Theo thông báo, trong chuyến thăm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/7 và tham dự lễ tang Thượng nghị sỹ Lindsey Graham. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Trước lần hội đàm dự kiến tới đây, chỉ trong hơn một năm qua, tức trong năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đã có tới 6 cuộc gặp gỡ, lần gần nhất là vào ngày 11/2 năm nay tại Washington. Thủ tướng Netanyahu là một trong những nhà lãnh đạo thế giới thường xuyên tới Washington nhất trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump.      

Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu được cho là đang trong tình trạng khá căng thẳng, chủ yếu liên quan cuộc chiến Iran. Theo đó, ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích ông Netanyahu về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Lebanon gây bất lợi cho tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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