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Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực

Thứ Sáu, 22:40, 24/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây, sau vụ bạo lực xảy ra hôm nay (24/7) tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này, khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng.

Vụ bạo lực xảy ra khi các cuộc tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tăng mạnh kể từ đầu năm nay. 

Vụ việc xảy ra gần làng Tal thuộc thành phố Nablus ở phía Bắc Bờ Tây. Theo các quan chức Palestine địa phương, những người định cư đã tiến vào ngôi làng, sau đó xảy ra đụng độ với người Palestine.

Theo quân đội Israel, một người Palestine đã lấy súng của người định cư và bắn vào nhóm này, khiến một người Israel thiệt mạng.

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Khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Palestine xác nhận, 4 người Palestine bị quân đội Israel bắn chết. Cuộc đụng độ cũng khiến 2 người Israel và 4 người Palestine khác bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội hoạt động với đầy đủ sức mạnh và thực hiện “một loạt các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố”, bao gồm phá dỡ nhà của người Palestine liên quan cái chết của người Israel gần làng Tal; thu hồi giấy phép lao động tại các ngôi làng Palestine bị coi là “điểm nóng khủng bố”; tăng cường lực lượng Israel trên khắp Bờ Tây và thiết lập thêm các trạm kiểm soát.

Ngô Minh/VOV-Cairo
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