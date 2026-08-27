Israel không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về một loạt các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon, trong đó cuộc tấn công vào thị trấn Arab Salim đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Hezbollah phóng 2 máy bay không người lái mang chất nổ, nhằm vào các binh sĩ nước này tại đồi Ali Al-Taher thuộc khu vực Nabatieh. Theo tuyên bố, quân đội Israel đã đánh chặn thành công 1 máy bay không người lái và cuộc tấn công không gây ra thương vong đối với binh sĩ Israel.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong những ngày gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào miền Nam Lebanon, đặc biệt là khu vực Nabatieh, nơi có ngọn đồi Ali Al-Taher chiến lược. Trong đó, cuộc tấn công của Israel hôm 15/8 đã khiến 11 người tại miền Nam Lebanon thiệt mạng, là một trong những cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong tháng này.

Bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ về cuộc xung đột Trung Đông rộng lớn hơn vào tháng 6 vừa qua, cũng như Lebanon, Israel và Mỹ ký kết thỏa thuận khung 3 bên vào cuối tháng đó.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây của Israel tại miền Nam Lebanon khiến dư luận lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ leo thang trở lại.