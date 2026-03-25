Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Thủ đô Beirut của Lebanon

Thứ Tư, 06:13, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong khi vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel khiến 1 người thiệt mạng.

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel tại khu vực Bshamoun, phía Đông Nam Thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Đây là khu vực nơi đa số người Druze sinh sống, nằm ngoài các thành trì truyền thống của Hezbollah.

israel khong kich hang loat muc tieu tai thu do beirut cua lebanon hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon. (Ảnh: AP)

Trong khi hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc không kích qua đêm của Israel, tại 7 khu vực thuộc vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, nơi Hezbollah nắm quyền kiểm soát.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát, cho đến nay đã khiến 1.039 người tại Lebanon thiệt mạng, trong khi hơn 1 triệu người trên khắp Lebanon phải di dời.

Cũng trong hôm qua, quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng
Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Hezbollah tuyên bố chiến đấu lâu dài với Israel
Hezbollah tuyên bố chiến đấu lâu dài với Israel

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem hôm qua (13/3) tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài với Israel, trong bối cảnh Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tại Lebanon.

Hezbollah tuyên bố chiến đấu lâu dài với Israel

Hezbollah tuyên bố chiến đấu lâu dài với Israel

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem hôm qua (13/3) tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài với Israel, trong bối cảnh Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tại Lebanon.

Israel cảnh báo Lebanon sẽ phải trả giá do các hoạt động của Hezbollah
Israel cảnh báo Lebanon sẽ phải trả giá do các hoạt động của Hezbollah

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz hôm nay (13/3) cảnh báo, Lebanon sẽ phải chịu thiệt hại ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng khi Israel nhắm mục tiêu vào Hezbollah.

Israel cảnh báo Lebanon sẽ phải trả giá do các hoạt động của Hezbollah

Israel cảnh báo Lebanon sẽ phải trả giá do các hoạt động của Hezbollah

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz hôm nay (13/3) cảnh báo, Lebanon sẽ phải chịu thiệt hại ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng khi Israel nhắm mục tiêu vào Hezbollah.

