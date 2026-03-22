Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh tại miền Nam Lebanon

Tuyên bố của Hezbollah cho biết, lực lượng này đã giao tranh trực tiếp với quân đội Israel tại thị trấn Khiam ở miền Nam Lebanon vào hôm 21/3 bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Ảnh: AP

Thị trấn Khiam có thể quan sát nhiều vùng thuộc miền Nam Lebanon, cũng như một phần phía Bắc Israel, là điểm đầu tiên mà lực lượng Israel tiến vào sau khi tuyên bố mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Trong những ngày gần đây, Hezbollah liên tục tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lực lượng và phương tiện của Israel ở Khiam và vùng lân cận, hoặc đụng độ với binh sĩ Israel tại đó.

Hezbollah cũng cho biết, lực lượng này đã giao tranh với quân đội Israel tại thị trấn biên giới ven biển Naqura, nơi đặt trụ sở của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL). Thị trấn này chỉ cách Labbouneh 3km, là một trong năm vị trí mà Israel tiếp tục đóng quân sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024.

Ngoài giao tranh trực tiếp, Hezbollah cũng nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel tại một số khu vực khác ở miền Nam Lebanon bằng rocket. Trong khi Israel tiếp tục không kích vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, vốn được biết đến là thành trì của Hezbollah.