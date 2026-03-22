Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh tại miền Nam Lebanon

Chủ Nhật, 06:37, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah cho biết đã đụng độ với quân đội Israel tại 2 thị trấn biên giới ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (21/3), khi giao tranh tái bùng phát giữa hai bên đã bước sang tuần thứ tư.

Tuyên bố của Hezbollah cho biết, lực lượng này đã giao tranh trực tiếp với quân đội Israel tại thị trấn Khiam ở miền Nam Lebanon vào hôm 21/3 bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.

israel va hezbollah tiep tuc giao tranh tai mien nam lebanon hinh anh 1
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Ảnh: AP

Thị trấn Khiam có thể quan sát nhiều vùng thuộc miền Nam Lebanon, cũng như một phần phía Bắc Israel, là điểm đầu tiên mà lực lượng Israel tiến vào sau khi tuyên bố mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Trong những ngày gần đây, Hezbollah liên tục tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lực lượng và phương tiện của Israel ở Khiam và vùng lân cận, hoặc đụng độ với binh sĩ Israel tại đó.

Hezbollah cũng cho biết, lực lượng này đã giao tranh với quân đội Israel tại thị trấn biên giới ven biển Naqura, nơi đặt trụ sở của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL). Thị trấn này chỉ cách Labbouneh 3km, là một trong năm vị trí mà Israel tiếp tục đóng quân sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024.

Ngoài giao tranh trực tiếp, Hezbollah cũng nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel tại một số khu vực khác ở miền Nam Lebanon bằng rocket. Trong khi Israel tiếp tục không kích vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, vốn được biết đến là thành trì của Hezbollah.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Iran vẫn sở hữu kho tên lửa dồi dào, Israel tiếp tục tấn công Lebanon

VOV.VN - Trái ngược với nhiều nhận định của truyền thông phương Tây từ nhiều ngày trước rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa sau chiến dịch không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cho thấy họ vẫn duy trì khả năng tấn công đáng kinh ngạc nhằm vào đối thủ.

VOV.VN - Trái ngược với nhiều nhận định của truyền thông phương Tây từ nhiều ngày trước rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa sau chiến dịch không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cho thấy họ vẫn duy trì khả năng tấn công đáng kinh ngạc nhằm vào đối thủ.

Israel tấn công sâu hơn vào miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/3) tuyên bố sẽ tấn công các cây cầu và điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục di dời.

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/3) tuyên bố sẽ tấn công các cây cầu và điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục di dời.

