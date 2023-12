Israel sẽ tiếp tục kiểm tra các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza

Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới về xung đột tại Dải Gaza cùng ngày.

Một tòa nhà cao tầng ở Gaza bị Israel không kích. (Ảnh: Reuters)

Ông Cohen cũng cho biết, Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Dải Gaza cho đến khi tất cả những người bị giam giữ được trả tự do và lực lượng Hamas bị tiêu diệt.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua Nghị quyết 2720 với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, yêu cầu các bên "tạo điều kiện và cho phép” cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở ở quy mô lớn, trực tiếp tới dân thường Palestine trên khắp Dải Gaza. Mỹ và Nga đã bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đệ trình.