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Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah

Thứ Sáu, 06:17, 31/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.

Theo tuyên bố, cơ sở hạ tầng ngầm này được cho là một phần quan trọng trong kế hoạch của Hezbollah nhằm thâm nhập và tấn công các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel.

israel su dung gan 700 tan thuoc no pha huy duong ham cua hezbollah hinh anh 1
Nhiều tòa nhà bị phá hủy sau khi Israel tấn công Lebanon. Ảnh: AP

Israel cho biết chiến dịch được tiến hành sau khi Hezbollah bị cáo buộc có hành động “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn một ngày trước đó. Tuy nhiên, phía Israel không nêu chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

“Nhà nước Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ sự vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn”, ông Netanyahu và ông Katz tuyên bố, đồng thời cảnh báo mọi hành động nhằm vào lực lượng hoặc dân thường Israel sẽ vấp phải “phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn”.

Tuyên bố cũng khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực an ninh ở miền nam Lebanon và tiến hành phá hủy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào mà nước này cho là phục vụ hoạt động quân sự của Hezbollah, nhằm ngăn chặn lực lượng này khôi phục năng lực tác chiến. Đến nay, Hezbollah chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với tuyên bố của Israel.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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