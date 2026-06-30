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Israel tiết lộ bất đồng với Mỹ về chiến lược xử lý vấn đề Iran và Lebanon

Thứ Ba, 07:37, 30/06/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 29/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trương gắn tiến trình ngừng bắn tại Lebanon với các cuộc đàm phán về Iran, thay vì xử lý hai vấn đề như những hồ sơ riêng biệt như mong muốn của Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Israel Katz cho biết ông "lấy làm tiếc" khi hai cuộc xung đột bị liên kết với nhau. Tuy nhiên, theo ông, cách tiếp cận này phản ánh lợi ích chiến lược của Washington.

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Israel tấn công Lebanon. Ảnh: AP

"Mỹ rất mong muốn thúc đẩy khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran và coi tình hình tại Lebanon là một trở ngại đối với mục tiêu đó", ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này "không có tham vọng lãnh thổ" tại Lebanon, nhưng cho biết Israel đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ để tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại đây cho đến khi Hezbollah bị giải giáp trên toàn lãnh thổ Lebanon.

Theo ông Katz, tình hình tại Lebanon đang làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tehran yêu cầu Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi Lebanon như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận cuối cùng với Washington, trong khi Israel khẳng định sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon cho đến khi Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn.

Ông Katz cũng cho biết, theo đánh giá của Israel, quân đội nước này đã phá hủy toàn bộ các ngôi làng dọc khu vực phía tây biên giới Israel - Lebanon và khoảng 73% số làng ở các khu vực còn lại. Ông nói khoảng 200.000 người dân phải sơ tán khỏi miền nam Lebanon sẽ chưa được phép trở về nơi ở.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tái khẳng định chính sách của Tel Aviv rằng quân đội Israel sẽ tấn công khu vực Dahiyeh ở thủ đô Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Israel.

Ông Katz cũng cho biết Israel đã chuẩn bị cho khả năng xung đột với Iran bùng phát trở lại, trong trường hợp Tổng thống Donald Trump kết luận các cuộc đàm phán với Tehran thất bại hoặc Iran tiến hành tấn công nhằm vào Israel.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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