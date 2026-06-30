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Israel cảnh báo xung đột với Iran có thể bùng phát trở lại

Thứ Ba, 06:10, 30/06/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 30/6 cho rằng xung đột giữa Israel và Iran có thể bùng phát trở lại "chỉ trong vòng hai ngày" nếu Tehran phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Ông Israel Katz cũng tuyên bố Lãnh đạo tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei sẽ là một trong số các "mục tiêu" bị nhắm tới, theo truyền thông Israel.

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Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: AP

Phát biểu với báo chí khi đề cập đến những kịch bản có thể khiến giao tranh tái diễn, ông Katz cho biết không loại trừ kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump kết luận các cuộc đàm phán với Iran đã thất bại và quyết định nối lại các cuộc tấn công. Kịch bản còn lại là Iran tiến hành tấn công Israel.

"Nếu Iran tấn công, đó sẽ là cuộc chiến Iran lần thứ ba. Tình hình rất rõ ràng", ông Katz nói.

Ông nhấn mạnh Israel sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu bị tấn công. "Israel sẽ không chấp nhận việc tên lửa nhằm vào lãnh thổ của mình mà không có phản ứng bằng vũ lực. Kịch bản đó có thể xảy ra trong vòng hai ngày", Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố.

Ông Katz cũng cho biết đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự phối hợp tại Iran.

Khi được hỏi về Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Katz cho biết nhân vật này "đã được xác định là một trong số các mục tiêu", theo các nguồn tin được truyền thông Israel dẫn lại.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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