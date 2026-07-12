Israel tấn công Gaza khiến 5 người thiệt mạng

Theo các nhân viên y tế, hỏa lực của Israel nhằm vào một khu lều trại tại trại tị nạn Al-Bureij ở trung tâm Gaza, khiến 1 bé gái 9 tuổi thiệt mạng. Một cuộc không kích khác của Israel nhằm vào một xưởng đúc kim loại ở thành phố Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết địa điểm này bị trúng 3 quả tên lửa của Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10/2025 giữa Israel và Hamas đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn trong khu vực, nhưng đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công gần như hằnng ngày của Israel, khiến hơn 1.100 người Palestine thiệt mạng kể từ khi có hiệu lực.

Một ngôi nhà ở Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Trong tuần qua, phái đoàn quân sự đã tới Ai Cập và có các cuộc thảo luận với nhà trung gian Ai Cập về giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Một phái đoàn Hamas cũng tới Ai Cập để đàm phán với các nhà trung gian về việc củng cố lệnh ngừng bắn và tương lai của thỏa thuận.

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc Hamas giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân khỏi Gaza, nhưng hiện vẫn chưa có bước đột phá nào.