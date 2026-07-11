Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ nguy cơ nổ ra xung đột với Israel

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The National của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel không nhất thiết phải xảy ra xung đột.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: Reuters)

Ông Fidan nhận định hiện không có bất kỳ lý do nào để dẫn đến một cuộc xung đột giữa hai bên. Nguyên do là bởi không phải tất cả các chính khách ở Israel đều giống như Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một số quan chức khác trong Chính phủ - những người mà ông Fidan cho rằng muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ thành kẻ thù mới của Israel.

Dù cùng là đồng minh của Mỹ, nhưng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã xấu đi nghiêm trọng thời gian qua, đặc biệt là sau khi chiến tranh nổ ra ở dải Gaza tháng 10/2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhiều lần công kích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến Gaza.

Ông Erdogan còn cảnh báo rằng sau khi đã gây chiến với cả Phong trào Hamas ở dải Gaza, lực lượng Hezbollah ở Lebanon và quốc gia Hồi giáo Iran, ông Netanyahu đang rất muốn tìm kiếm một kẻ thù mới cho Israel để tiếp tục duy trì tình trạng chiến tranh tại nước này; qua đó tránh được việc phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mà trong đó phe của ông Netanyahu có nguy cơ thất bại.