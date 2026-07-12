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Phái đoàn Mỹ tới Lebanon thảo luận về việc Israel rút khỏi “vùng thí điểm”

Chủ Nhật, 06:28, 12/07/2026
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VOV.VN - Một quan chức quân đội Lebanon hôm qua (11/7) cho biết, phái đoàn quân sự Mỹ đã tới Lebanon và có cuộc gặp với quan chức quân đội nước này, thảo luận về việc Israel rút quân khỏi một số khu vực mà nước này chiếm đóng ở miền Nam Lebanon.

Theo thỏa thuận khung đạt được giữa Lebanon và Israel ngày 26/6 với sự trung gian của Mỹ, Israel sẽ dần dần rút quân khỏi các khu vực miền Nam Lebanon, ban đầu tại 2 khu vực, được gọi là “vùng thí điểm”.

Theo quan chức quân đội Lebanon, cuộc thảo luận giữa phái đoàn quân sự Mỹ với phía Lebanon về cơ chế thực hiện “vùng thí điểm” đầu tiên, theo đó quân đội Israel sẽ rút khỏi khu vực này để quân đội Lebanon triển khai lực lượng.

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Quân đội của Israel hoạt động ở khu vực biên giới Israel - Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Còn theo một quan chức Mỹ, “vùng thí điểm” đầu tiên sẽ được triển khai trong vài ngày tới, “vùng thí điểm” tiếp theo đang được lập bản đồ và lên kế hoạch.

Lebanon và Israel dự kiến tiếp tục đàm phán vào các ngày 15-16/7 tại Italia. Hai bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán trước đó tại Mỹ và đạt được thỏa thuận khung sau vòng đàm phán thứ 5.

Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công quy mô nhỏ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Hezbollah. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) hôm qua đã đưa tin về một số vụ tấn công của Israel tại miền Nam nước này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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