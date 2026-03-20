Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

Thứ Sáu, 21:42, 20/03/2026
VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

Phía Iran cho biết thêm, cũng trong đợt không kích này, họ đã bắn hạ lãnh đạo lực lượng Basij là ông Gholamreza Soleimani.

israel tuyen bo ban ha chi huy tinh bao basij cua iran hinh anh 1
Cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong cuộc xung đột Israel-Iran. Ảnh: AP

Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào Tehran, quân đội nước này xác nhận ông Ahmadi là một trong những mục tiêu bị tiêu diệt. Trước đó, hôm 17/3, Israel cho biết cuộc tấn công đã khiến ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng Basij, thiệt mạng.

Phía Iran đã xác nhận cái chết của ông Soleimani, song chưa đưa ra bình luận về thông tin liên quan đến ông Ahmadi.

Trong tuyên bố, IDF cho rằng ông Ahmadi giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của lực lượng Basij, trong đó việc tham gia hoạch định và triển khai các chiến dịch mà Israel cáo buộc là nhằm vào nước này. Ngoài ra, IDF cũng cáo buộc ông có liên quan đến việc xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Iran hồi đầu năm nay.

Quân đội Israel nhấn mạnh sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm vào những cá nhân mà họ coi là có vai trò chỉ huy trong các lực lượng đối địch của Iran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 19/3 cho biết đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công.

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 19/3 cho biết đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công.

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

