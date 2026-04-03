Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để trả thù vụ sát hại Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei. Israel đã đáp bằng các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon từ ngày 2/3, sau đó đưa bộ binh vào miền Nam Lebanon. Tuyên bố của Israel cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 1.000 thành viên Hezbollah trong tháng qua, phá hủy các cơ sở hạ tầng, kho chứa vũ khí, vị trí phóng tên lửa và trụ sở chỉ huy của Hezbollah.

Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế Lebanon, 1.345 người tại Lebanon thiệt mạng và 4.040 người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó có 91 phụ nữ, 125 trẻ em và 53 nhân viên y tế.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã cảnh báo về nguy cơ báo động về tình trạng di cư hàng loạt và kéo dài ở Lebanon, với hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Hezbollah chưa công bố số liệu thương vong, nhưng một nguồn tin thân cận với lực lượng này cho biết khoảng 400 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tiếp tục cảnh báo Hezbollah khi lực lượng này tấn công vào dịp Lễ Vượt Qua của Israel, tuyên bố sẽ quét sạch Hezbollah và những người ủng hộ lực lượng này khỏi miền Nam Lebanon, duy trì quyền kiểm soát an ninh của Israel đến sông Litani của Lebanon.