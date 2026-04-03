中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon

Thứ Sáu, 22:36, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (3/4) cho biết đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trên khắp Lebanon, trong một tháng kể từ khi cuộc xung đột với Hezbollah bùng phát.

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để trả thù vụ sát hại Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei. Israel đã đáp bằng các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon từ ngày 2/3, sau đó đưa bộ binh vào miền Nam Lebanon. Tuyên bố của Israel cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 1.000 thành viên Hezbollah trong tháng qua, phá hủy các cơ sở hạ tầng, kho chứa vũ khí, vị trí phóng tên lửa và trụ sở chỉ huy của Hezbollah.

israel tan cong hon 3.500 muc tieu o lebanon hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế Lebanon, 1.345 người tại Lebanon thiệt mạng và 4.040 người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó có 91 phụ nữ, 125 trẻ em và 53 nhân viên y tế.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã cảnh báo về nguy cơ báo động về tình trạng di cư hàng loạt và kéo dài ở Lebanon, với hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Hezbollah chưa công bố số liệu thương vong, nhưng một nguồn tin thân cận với lực lượng này cho biết khoảng 400 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tiếp tục cảnh báo Hezbollah khi lực lượng này tấn công vào dịp Lễ Vượt Qua của Israel, tuyên bố sẽ quét sạch Hezbollah và những người ủng hộ lực lượng này khỏi miền Nam Lebanon, duy trì quyền kiểm soát an ninh của Israel đến sông Litani của Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: tấn công mục tiêu Lebanon quân đội Israel miền Nam Lebanon lãnh đạo Hezbollah thương vong khủng hoảng nhân đạo Lebanon
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các “mục tiêu trọng yếu” tại khu vực Jaffa của Israel.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel ngày 31/3 thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động “mua sắm quốc phòng” từ Pháp, cho rằng Paris đã có những hành động “gây phương hại đến an ninh của Israel”.

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm 29/3 đã yêu cầu quân đội nước này mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền Nam Lebanon, nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Bắc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ