中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon

Thứ Hai, 07:17, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm 29/3 đã yêu cầu quân đội nước này mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền Nam Lebanon, nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Bắc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội mở rộng thêm vùng an ninh hiện có tại miền Nam Lebanon, để ngăn chặn mối đe dọa xâm lược và đẩy lùi hỏa lực tên lửa chống tăng ra khỏi biên giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel tuần trước đã tuyên bố sẽ mở rộng “vùng đệm” tại miền Nam Lebanon đến sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km. Hiện chưa rõ ông Benjamin Netanyahu đang ám chỉ khu vực này hay việc chiếm thêm lãnh thổ.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, lực lượng Hezbollah sử dụng chiến thuật du kích để đối đầu với quân đội Israel tại đây. Hezbollah cũng tiếp tục bắn tên lửa vào khu vực biên giới phía Bắc Israel, trong khi Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Lebanon, đặc biệt là tại khu vực miền Nam và Thủ đô Beirut.

Sau gần 1 tháng khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát, đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng ở Lebanon, trong đó có trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế. Trong khi 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

VOV.VN - Ngày 29/3 ngày thứ 30 của xung đột, cả Israel và Iran cùng mở thêm các cuộc tấn công dữ dội về phía đối phương. Trong đó, không quân Israel đã dội bom và gây mất điện trên diện rộng tại thủ đô Tehran của Iran. Ở chiều ngược lại, tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp chiến lược của Israel và gây cháy lớn.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Israel mở rộng chiến dịch ở Lebanon xung đột Israel - Hezbollah
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nóng thế giới ngày 30/3: Mỹ và Israel tăng sức ép, Iran đẩy mạnh tấn công

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố đạt được mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”, Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu ...

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Iran.

Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Houthi tham chiến

VOV.VN - Hôm qua (28/3), ngày thứ 29 của cuộc chiến Trung Đông, Iran và các nhóm đồng minh liên tục phát động các cuộc tấn công dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, lực lượng Houthi ở Yemen lần đầu bắn tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ