Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội mở rộng thêm vùng an ninh hiện có tại miền Nam Lebanon, để ngăn chặn mối đe dọa xâm lược và đẩy lùi hỏa lực tên lửa chống tăng ra khỏi biên giới.

Quân đội Israel tuần trước đã tuyên bố sẽ mở rộng “vùng đệm” tại miền Nam Lebanon đến sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km. Hiện chưa rõ ông Benjamin Netanyahu đang ám chỉ khu vực này hay việc chiếm thêm lãnh thổ.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, lực lượng Hezbollah sử dụng chiến thuật du kích để đối đầu với quân đội Israel tại đây. Hezbollah cũng tiếp tục bắn tên lửa vào khu vực biên giới phía Bắc Israel, trong khi Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Lebanon, đặc biệt là tại khu vực miền Nam và Thủ đô Beirut.

Sau gần 1 tháng khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát, đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng ở Lebanon, trong đó có trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế. Trong khi 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon.