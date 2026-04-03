Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

Houthi cho biết chiến dịch được thực hiện “phối hợp” với các lực lượng tại Iran và Hezbollah ở Lebanon, đồng thời khẳng định đã đạt được mục tiêu đề ra dù không đưa ra bằng chứng.

Cảnh tượng sau một cuộc không kích ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ nước này thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn rằng một tên lửa phóng từ Yemen đã “bị đánh chặn thành công”.

Sau gần một tháng chưa trực tiếp tham gia xung đột, Houthi đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel vào ngày 28/3. Lực lượng này viện dẫn các cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng, cũng như những gì họ gọi là “tội ác và các vụ thảm sát” nhằm vào người dân tại Lebanon, Iran, Iraq và các vùng lãnh thổ Palestine, là lý do khiến họ tham gia vào cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 1/4, lực lượng Houthi cảnh báo sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Bab el-Mandab nối giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, nếu các quốc gia vùng Vịnh tham gia cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Quan chức cấp cao Houthi Mohammed Mansour nêu rõ trách nhiệm về mặt tôn giáo, đạo đức và nhân đạo không cho phép nhóm này đứng ngoài cuộc và không có hành động gì. Lựa chọn đóng cửa eo biển Bab el-Mandab sẽ được thi hành, nếu hành vi gây hấn chống Iran và Lebanon leo thang một cách nghiêm trọng, hoặc trong trường hợp có bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào trực tiếp tham gia hoạt động quân sự tiếp tay cho Mỹ hay Israel.