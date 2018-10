ít nhất 13 người thiệt mạng do hậu quả bão Michael ở Mỹ

Công tác thống kê thiệt hại do cơn bão Michael gây ra hiện đang được tiến hành tại một loạt các bang bị ảnh hưởng.

Tại Florida, hằng trăm ngôi nhà bị phá hủy và biến dạng trong khi tại các bang Georgia và Virginia nhiều vụ mùa đã bị phá hủy. Gần 1.4 triệu người tại 7 bang đang lâm vào cảnh mất điện trong khi nhiều khu vực bị cách li do bị ngập nước. Tới nay đã có 13 người thiệt mạng và con số này còn có thể tiếp tục tăng. Nhiều căn nhà bị phá huỷ hoàn toàn. Ảnh: Pedro Portal/AP Trên Twiter, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ thông cảm với những người bị ảnh hưởng bởi bão đồng thời thông báo ông sẽ đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng vào đầu tuần tới.

Theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, sức tàn phá của cơn bão Michael là dấu hiệu của sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các cơn bão.

Các loại khí nhà kính do con người gây ra đã tạo ra tình trạng mất cân bằng năng lượng với hơn 90% sức nóng của các loại khí được thải ra môi trường. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cơn bão hiện nay mạnh hơn với lượng mưa nhiều hơn. Ngoài ra, các đợt sóng biển cũng cao hơn so với 100 năm trước do tác động của mực nước biển dâng cao. Các cơ quan nghiên cứu cũng dự báo nếu mức thải khí nhà kính không giảm, các cơn bão sẽ mạnh lên nhanh hơn trong vòng vài thập kỷ tới./.