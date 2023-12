Tỉnh Nghệ An chuẩn bị "5 sẵn sàng" để đón nhà đầu tư Ấn Độ

Đặc biệt, tỉnh nỗ lực thực hiện tốt “5 sẵn sàng” để đón các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An. Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tại hội thảo Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An được tổ chức ngày 14/12 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Hội thảo do tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Phòng Thương mại Ấn Độ (CII) phối hợp tổ chức, có sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp Ấn Độ.

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ ngày 14/12

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã giới thiệu những nét tiêu biểu của tỉnh tới đông đảo nhà đầu tư Ấn Độ; khẳng định Nghệ An có những điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, đầu tư và sản xuất. Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hiệu quả cao, năm 2023 đạt khoảng 1,5 tỷ USD, đứng trong tốp 10 địa phương cao nhất của cả nước.

Ông Thái Thanh Quý cho biết, trên địa bàn Nghệ An, hiện có 5 dự án FDI từ Ấn Độ với tổng vốn cam kết gần 39 triệu USD chủ yếu là chế biến đá ốp lát và gỗ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2023 giữa Nghệ An và Ấn Độ đạt gần 70 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn được tiếp xúc với các doanh nghiệp Ấn Độ tại hội thảo, tạo cầu nối để tìm hiểu các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên thu hút, cụ thể như: Công nghiệp sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô; chế biến dược; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp xúc với các nhà đầu tư Ấn Độ

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp không chỉ của riêng Ấn Độ, Nghệ An đã và đang chuẩn bị 5 điều kiện thuận lợi gồm quy hoạch và không gian phát triển; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực và sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết, lựa chọn Nghệ An là điểm đến, các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường ASEAN với 650 triệu người và hơn 60 nền kinh tế lớn trên thế giới với mức thuế 0% nhờ 15 Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Trong phần trình bày tại hội thảo, ông Nikhil Kanodia, Chủ tịch khu vực Miền Bắc Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) đánh giá cao lợi thế của tỉnh Nghệ An như một điểm đầu tư hấp dẫn cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tỉnh này sở hữu những yếu tố quyết định tích cực như tiềm lực xuất khẩu, tổng sản phẩm quốc nội của địa phương (GRDP) tăng trưởng tích cực, các khu công nghiệp đang phát triển và nguồn lao động dồi dào.