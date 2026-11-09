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Khai mạc COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh đầy thách thức

Thứ Hai, 19:05, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) khai mạc tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 200 quốc gia bước vào đàm phán trong bối cảnh cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu chịu sức ép từ khủng hoảng năng lượng, nhu cầu điện cho AI tăng vọt và sự vắng bóng của Mỹ.

 

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu mỏ và buộc phải khởi động lại các nhà máy điện than. Cùng lúc đó, việc triển khai nhanh chóng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm bùng nổ nhu cầu tiêu thụ điện năng trên quy mô lớn. Đáng lo ngại hơn cả là nước Mỹ - quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính lịch sử lớn nhất thế giới - tiếp tục quay lưng với các nỗ lực hợp tác khí hậu toàn cầu trong năm thứ hai liên tiếp.

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Khai mạc COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Tất cả những yếu tố đan xen trên đã tạo ra một bức tranh nền vô cùng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến nỗ lực của nước chủ nhà COP31 Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hướng tới một thỏa thuận khí hậu mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định đặt trọng tâm hội nghị năm nay vào một mục tiêu vô cùng tham vọng: điện khí hóa hơn 1/3 nền kinh tế toàn cầu vào năm 2035, tăng mạnh so với mức khoảng 1/5 ở thời điểm hiện tại. Để hiện thực hóa điều này, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực kêu gọi các quốc gia cùng đặt bút ký vào một cam kết ủng hộ mục tiêu chung.

Chứng kiến sự chững lại của các hành động khí hậu toàn cầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát đi một thông điệp vô cùng khẩn thiết: “Đây là những thời khắc của sự thật. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta không thể có mãi những cuộc thảo luận vô tận, nơi tất cả đều cố đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tất cả mọi người phải làm nhiều hơn nữa. Tất cả mọi người phải làm nhiều hơn nữa ngay bây giờ”.

Bên cạnh những áp lực chính trị, sức ép từ những tác động nhãn tiền của biến đổi khí hậu trên thực địa cũng đang hối thúc các nhà đàm phán phải hành động. Đánh giá về sự cấp thiết của hội nghị năm nay, chuyên gia Cosima Cassel từ tổ chức tư vấn khí hậu E3G bày tỏ: “Chỉ trong mùa hè này, chúng ta đã chứng kiến những đợt nắng nóng gay gắt và các hiện tượng thời tiết cực đoan ở châu Âu, cùng với siêu El Nino làm xáo trộn thời tiết trên toàn cầu và nó chỉ ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi bước vào COP31... Điều này cho thấy biến đổi khí hậu không còn là một mối đe dọa xa vời, nó là hiện thực đang diễn ra ngay lúc này”.

Hội nghị COP31 năm nay tập trung đẩy nhanh lộ trình cắt giảm phát thải, gỡ nút thắt tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển và đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng. Chương trình hành động làm nổi bật sáng kiến “Đô thị chống chịu khí hậu” kết hợp các tiêu chuẩn xây dựng xanh, tài chính bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm cắt giảm triệt để khí methane. Bên cạnh đó, việc thiết lập hệ thống y tế cảnh báo sớm và bảo vệ các nhóm dân cư dễ tổn thương nhất cũng là ưu tiên đàm phán hàng đầu nhằm thích ứng với khủng hoảng thời tiết cực đoan.

Đoàn Việt Nam tham dự COP31 đã gửi đi những thông điệp và định hướng vô cùng quyết liệt. Việt Nam đặt mục tiêu truyền tải thông điệp phát triển gắn liền với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050. Tại các phiên thảo luận chuyên sâu, đoàn Việt Nam ưu tiên thúc đẩy đàm phán để sớm đưa Cơ chế chuyển đổi công bằng (JTM) vào vận hành. Đồng thời, kiến nghị thông qua việc thiết lập Mạng lưới Hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi công bằng (JTTAN), nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển.

Có thể thấy, khoảng cách giữa các cam kết trên giấy và hành động thực thi vẫn còn rất lớn. Đối mặt với các thách thức từ an ninh năng lượng cho đến sức ép phát triển công nghệ, các cam kết tại Antalya trong hai tuần tới sẽ góp phần định hình môi trường sống trước những kịch bản thảm họa khí hậu.

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Sinh viên Việt Nam tham dự Chương trình mô phỏng COP31 tại Ai Cập

VOV.VN - Đại học Anh tại Ai Cập (BUE) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Ai Cập đã phối hợp tổ chức Chương trình mô phỏng Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP) toàn cầu lần thứ 5, quy tụ 150 sinh viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
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