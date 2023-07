Khủng bố tấn công liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở Iran

Hãng thông tấn Iran đưa tin, các tay súng đã tấn công đồn cảnh sát số 16 tại thành phố Zahedan, thủ phủ của tỉnh Sistan và Baluchestan ở Đông Nam Iran.

Cảnh sát chống bạo động của Iran. Ảnh: Middle east eye.

Những kẻ tấn công được trang bị đai lưng gắn thuốc nổ. Trong quá trình đụng độ, hai tên trong số chúng đã tự kích nổ bản thân và khiến một thành viên lực lượng cảnh sát Iran thiệt mạng.

Một nguồn tin an ninh của Iran cho biết, tình hình an ninh ở Zahedan đã được kiểm soát và các đối tượng tấn công đồn cảnh sát đang bị lực lượng an ninh Iran bao vây.

Trong một diễn biến khác, hôm nay (8/7), Iran đã thi hành án tử hình đối với hai đối tượng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một ngôi đền của người Hồi giáo Shiite ở thành phố Shiraz vào tháng 10/2022.

Vụ tấn công khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và tổ chức khủng bố IS đã đứng ra nhận trách nhiệm. Hai tử tù trên đã thừa nhận có liên hệ với chi nhánh khủng bố IS ở nước láng giềng Afghanistan và hỗ trợ lên kế hoạch tấn công nhằm vào đền thờ ở thành phố Shiraz.