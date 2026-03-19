Kịch bản leo thang xung đột đáng lo ngại ở Trung Đông

Bộ Nội vụ Qatar đêm qua (18/3) cho biết cơ sở khí đốt lớn của nước này ở khu vực Ras Laffan, bên bờ vịnh Ba Tư, đã bị Iran tập kích và gây cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa đã được điều đến hiện trường để khống chế đám đáy. Chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Cũng trong tối qua, một quốc gia Vùng Vịnh khác là Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều địa điểm dân cư khiến ít nhất 4 người bị thương. Tuy nhiên, chưa rõ mục tiêu nhắm đến của đòn tấn công là gì.

Khói lửa bốc lên sau khi một kho lưu trữ dầu của Iran bị tấn công. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran chiều qua thông báo Tehran sẽ tập kích hạ tầng năng lượng tại các nước Vùng Vịnh gồm Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr, phía Nam Iran trưa 18/3

Trong khi đó, giới chức Israel cho biết, ngoài mỏ khí đốt Nam Pars ở tỉnh Bushehr, mục tiêu tập kích của không quân Israel vào Iran ngày 18/3 còn có các tàu hải quân ở khu vực thành phố cảng Bandar Anzali trên biển Caspian. Truyền thông khu vực xác nhận có nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp được nghe thấy tại khu vực cảng Bandar Anzali, khi đòn tập kích của Israel diễn ra.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng việc tấn công hạ tầng năng lượng của nước này, có thể dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát được. Tổng thống Pezeshkian khẳng định tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran sẽ không mang lại bất kỳ thành quả nào cho Mỹ và Israel, cũng như các quốc gia cổ xúy cho hành động gây hấn này. Ngược lại, nó chỉ khiến cho cục diện xung đột trở nên phức tạp và dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát nổi cho khu vực cũng như toàn thế giới.

Trước đó, cũng trong một bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cực lực lên án việc Israel không kích mỏ khí lớn nhất của Iran, coi đó là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm, là bước leo thang quân sự gây nguy hiểm cho toàn khu vực.