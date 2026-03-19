中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịch bản leo thang xung đột đáng lo ngại ở Trung Đông

Thứ Năm, 06:22, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (18/3), đánh dấu ngày thứ 19 của cuộc chiến Trung Đông, kịch bản leo thang xung đột đáng lo ngại đã xảy ra: hạ tầng năng lượng tại Iran và các quốc gia Vùng Vịnh trở thành mục tiêu bị tập kích một cách có chủ đích.

Bộ Nội vụ Qatar đêm qua (18/3) cho biết cơ sở khí đốt lớn của nước này ở khu vực Ras Laffan, bên bờ vịnh Ba Tư, đã bị Iran tập kích và gây cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa đã được điều đến hiện trường để khống chế đám đáy. Chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Cũng trong tối qua, một quốc gia Vùng Vịnh khác là Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều địa điểm dân cư khiến ít nhất 4 người bị thương. Tuy nhiên, chưa rõ mục tiêu nhắm đến của đòn tấn công là gì.

kich ban leo thang xung dot dang lo ngai o trung Dong hinh anh 1
Khói lửa bốc lên sau khi một kho lưu trữ dầu của Iran bị tấn công. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran chiều qua thông báo Tehran sẽ tập kích hạ tầng năng lượng tại các nước Vùng Vịnh gồm Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr, phía Nam Iran trưa 18/3    

Trong khi đó, giới chức Israel cho biết, ngoài mỏ khí đốt Nam Pars ở tỉnh Bushehr, mục tiêu tập kích của không quân Israel vào Iran ngày 18/3 còn có các tàu hải quân ở khu vực thành phố cảng Bandar Anzali trên biển Caspian. Truyền thông khu vực xác nhận có nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp được nghe thấy tại khu vực cảng Bandar Anzali, khi đòn tập kích của Israel diễn ra.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng việc tấn công hạ tầng năng lượng của nước này, có thể dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát được. Tổng thống Pezeshkian khẳng định tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran sẽ không mang lại bất kỳ thành quả nào cho Mỹ và Israel, cũng như các quốc gia cổ xúy cho hành động gây hấn này. Ngược lại, nó chỉ khiến cho cục diện xung đột trở nên phức tạp và dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát nổi cho khu vực cũng như toàn thế giới.

Trước đó, cũng trong một bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cực lực lên án việc Israel không kích mỏ khí lớn nhất của Iran, coi đó là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm, là bước leo thang quân sự gây nguy hiểm cho toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: hạ tầng năng lượng vùng Vịnh Iran tập kích cơ sở năng lượng chiến sự leo thang bất ổn Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công
Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở năng lượng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở năng lượng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ điều trần trước Thượng viện về lý do tấn công Iran
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ điều trần trước Thượng viện về lý do tấn công Iran

VOV.VN - Tại phiên điều trần thường niên công khai trước Uỷ ban Tình báo Thượng viện ngày 17/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã né tránh câu hỏi liệu Iran có phải là mối đe doạ cận kề với Mỹ hay không làm dấy lên nghi vấn về động cơ phát động chiến tranh của Mỹ.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ điều trần trước Thượng viện về lý do tấn công Iran

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ điều trần trước Thượng viện về lý do tấn công Iran

VOV.VN - Tại phiên điều trần thường niên công khai trước Uỷ ban Tình báo Thượng viện ngày 17/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã né tránh câu hỏi liệu Iran có phải là mối đe doạ cận kề với Mỹ hay không làm dấy lên nghi vấn về động cơ phát động chiến tranh của Mỹ.

Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran
Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran. Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran...

Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran. Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ