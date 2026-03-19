Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib: Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Thông báo về vụ hạ sát Bộ trưởng Iran Khatib, Bộ trưởng Israel Katz nói thêm rằng “dự kiến ​​sẽ có những bất ngờ" nhưng không nêu chi tiết.

Vụ ám sát ông Khatib được thực hiện sau khi Israel tuyên bố loại bỏ quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, và người đứng đầu lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh cách mạng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt ông Khatib vào năm 2022 với cáo buộc Bộ Tình báo Iran “tham gia các hoạt động tấn công mạng chống lại Mỹ và các đồng minh của nước này”.

Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 cho biết, Mỹ đã được thông báo rằng phần lớn các đồng minh trong NATO không muốn tham gia vào chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran, bất chấp việc hầu hết các quốc gia đều đồng thuận rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu trên mạng xã hội sáng 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không ngạc nhiên trước lập trường này, đồng thời chỉ trích NATO là một “mối quan hệ một chiều”, khi Mỹ chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ các quốc gia đồng minh, nhưng đổi lại không nhận được sự hỗ trợ tương xứng, đặc biệt trong thời điểm cần thiết. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định quân đội nước này đã giáng đòn mạnh vào Iran, cho rằng lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của Iran đã bị vô hiệu hóa. Ông Trump nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Iran ở nhiều cấp độ cũng đã bị loại bỏ và không còn khả năng gây ra mối đe dọa đối với Mỹ, các đồng minh tại Trung Đông cũng như thế giới.

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran: Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin ngày 17/3 cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Khi được hỏi liệu IDF có nắm được số phận của ông Khamenei - người chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao Iran - ông Defrin cho biết là “không:

“Nhưng tôi có thể nói một điều: chúng tôi sẽ tiếp tục - như những gì đã chứng minh - truy đuổi bất kỳ ai gây đe dọa đối với nhà nước Israel. Bất kỳ ai giơ tay chống lại Israel đều không thể miễn trừ. Chúng tôi sẽ truy tìm, phát hiện và vô hiệu hóa họ”, ông Defrin nhấn mạnh.

Iran xác nhận ông Ali Larijani thiệt mạng và cảnh báo đáp trả: Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Tư lệnh lực lượng Basij Gholamreza Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích đêm 16/3. Trong tuyên bố đưa ra rạng sáng 18/3 (giờ địa phương), Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết ông Larijani đã “tử vì đạo” sau nhiều năm cống hiến trong hoạt động công vụ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh lực lượng không gian của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Sardar Mousavi đã thông báo về một “đòn tấn công nhanh”, cảnh báo rằng “bầu trời của kẻ thù tối nay sẽ trở nên rực rỡ hơn”. Ngay sau đó, IRGC cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công “cường độ cao” nhằm vào Israel “để trả đũa” cho cái chết của ông Larijani.Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami khẳng định, phản ứng của Tehran sẽ “dứt khoát và khiến đối phương phải hối tiếc”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani. Ảnh: Reuters

Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông, cùng các mục tiêu chiến lược của Israel. Cuộc tấn công được tiến hành ngay sau truyền thông nhà nước Iran xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, đây là đợt tấn công thứ 60 trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”. Vũ khí sử dụng trong đợt tấn công là các tên lửa đạn đạo Emad và Qadr. Mục tiêu tập kích là các căn cứ mà Mỹ đã sử dụng để tấn công Iran, gồm: Al Udeid ở Qatar; Al Azraq ở Jordan; Al Dhufra ở Abu Dhabi, UAE; Ali Al Salem ở Kuwait và Al Kharg ở Saudi Arabia.

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani: Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 18/3 đưa tin, Iran đã nhắm mục tiêu vào Tel Aviv bằng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm trả đũa việc Israel ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Israel cho biết Iran đã nhiều lần sử dụng đầu đạn chùm, loại đầu đạn phân tán thành nhiều vụ nổ nhỏ hơn giữa không trung và lan rộng trên một khu vực lớn, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz: Một nguồn tin an ninh Iran cho biết, 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông đang đàm phán với Iran về đề xuất thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz cho các chuyến tàu vận chuyển dầu mỏ được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Theo nguồn tin này, các quốc gia trên đã chủ động liên hệ với Tehran để thảo luận khả năng đạt được thỏa thuận, sau khi xuất hiện thông tin Iran đang cân nhắc kế hoạch cho phép tàu thuyền của các nước sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ được đi qua eo biển Hormuz mà không bị cản trở.

Phản ứng của ông Trump khi quan chức tình báo từ chức để phản đối cuộc chiến Iran: Phản ứng về việc Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent từ chức, Tổng thống Trump nói rằng nếu một quan chức không coi Iran là mối đe dọa đối với Mỹ thì ông không muốn người đó làm việc trong chính quyền của mình.

“Tôi luôn nghĩ ông ấy [Joe Kent] là người tốt, nhưng cũng luôn cho rằng ông ấy yếu về an ninh, rất yếu. Khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra rằng việc ông ấy rời đi là điều tốt, bởi ông ấy nói Iran không phải là mối đe dọa. Trong khi mọi quốc gia đều nhìn nhận Iran là mối đe dọa. Vấn đề chỉ là họ có muốn hành động hay không”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kent vào vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia hồi tháng 2/2025. Đến tháng 7 cùng năm, ông được Thượng viện phê chuẩn.

Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran: Mỹ triển khai bom xuyên phá nặng 2,3 tấn nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz, động thái được cho là nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại bom dẫn đường nặng 5.000 pound (2,3 tấn), được thiết kế để xuyên phá mục tiêu sâu dưới lòng đất, nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

Máy bay B-2 Spirit của Mỹ thả bom GBU-57. Ảnh: USAF

Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine: Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Dù vậy, chính Phần Lan hiện không có nhiều năng lực trực tiếp để tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và vai trò cụ thể của lực lượng châu Âu tại khu vực này vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, bài toán tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời thuyết phục ông Trump ủng hộ Kiev đang trở nên cấp bách đối với châu Âu.

Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ tạm rời khu vực tác chiến sau sự cố cháy: Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ dự kiến tạm thời cập cảng của Hy Lạp sau khi xảy ra sự cố cháy trên tàu trong bối cảnh đang tham gia các hoạt động quân sự liên quan Iran. Theo nguồn tin từ giới chức Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đang hoạt động tại Biển Đỏ và dự kiến sẽ di chuyển tới vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp để khắc phục sự cố. Vụ cháy xảy ra tại khu vực giặt là chính trên tàu, khiến gần 200 thủy thủ phải điều trị do hít phải khói.

Đánh bom dọc biên giới Colombia - Ecuador khiến nhiều người thiệt mạng: Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 17/3 cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom dọc biên giới giữa Colombia và Ecuador. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Colombia cho biết thi thể của 27 người đã được tìm thấy tại nước này sau các vụ nổ bom gần biên giới với Ecuador. Ông Petro khẳng định không ra lệnh cho lực lượng vũ trang Colombia tiến hành các vụ đánh bom. Trước đó, ngày 16/3, ông ám chỉ Ecuador đã ném bom vào lãnh thổ Colombia. Đáp lại, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phản bác tuyên bố của ông Petro và khẳng định Ecuador chỉ tấn công các nhóm buôn ma túy trên lãnh thổ của mình.

EU nỗ lực mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba: Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu sẽ giúp Ukraine sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hỏng, để vận chuyển dầu của Nga đến các quốc gia Đông Âu như Hungary và Slovakia. Động thái này nhằm giải quyết tranh chấp mà Hungary đã sử dụng để ngăn chặn khoản vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine và các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Trong một bức thư chung, Chủ tịch von der Leyen và người đứng đầu Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hy vọng việc nhanh chóng sửa chữa đường ống dẫn dầu sẽ cho phép khối này xử lý kịp thời các gói hỗ trợ tài chính và trừng phạt.