Kinh tế Mỹ phát triển chậm lại do thuế quan và xung đột với Iran

Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/7, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý II, thấp hơn mức 2,1% của quý I và thấp hơn mức dự báo 2,1% trước đó.

Sau khi Bộ Thương mại công bố số liệu sơ bộ tháng 6 cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa thu hẹp nhẹ và tồn kho bán lẻ hầu như không thay đổi, một số nhà kinh tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP quý II xuống còn khoảng 1,5%.

Ảnh minh họa: Reuters

Chi tiêu tiêu dùng, động lực chiếm hơn hai phần ba nền kinh tế Mỹ, tăng 3,2% trong quý II, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,5% của quý trước. Theo các nhà kinh tế, chi tiêu được hỗ trợ bởi các khoản hoàn thuế lớn hơn trong năm nay, sự gia tăng giá trị tài sản của các hộ gia đình có thu nhập cao, cùng với tác động từ World Cup và các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo xung đột tại Trung Đông kéo dài đã đẩy giá năng lượng tăng cao, có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, đầu tư của doanh nghiệp vào hạ tầng AI tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Theo JPMorgan, đầu tư liên quan đến AI đóng góp khoảng hai phần ba mức tăng trưởng GDP của Mỹ trong nửa đầu năm 2025, khi nhiều tập đoàn lớn tiếp tục chi mạnh cho chip bán dẫn và các trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển AI.

Bên cạnh đó, thị trường lao động vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt hơn dự báo, bất chấp chi phí sản xuất và sinh hoạt gia tăng. Giá xăng trung bình tại Mỹ từng tăng lên khoảng 4,56 USD/gallon trong tháng 5 trước khi hạ nhiệt sau khi các bên đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Dù vậy, lạm phát hàng năm hiện vẫn ở mức khoảng 3,5%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong cuộc họp chính sách mới nhất, Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,5%-3,75%. Tuy nhiên, ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu phản đối vì muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm kiềm chế lạm phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định giá cả ở mức cao kéo dài đang tạo gánh nặng cho người dân Mỹ và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức ổn định. Các nhà kinh tế nhận định triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của lạm phát, giá năng lượng và chính sách lãi suất của Fed.