Người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

Theo kết quả khảo sát của Hãng tin CNN, chỉ 23% người Mỹ đánh giá nền kinh tế đang ở trạng thái tốt, trong khi 77% cho rằng tình hình đang xấu. Khoảng 70% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế và cho rằng, ông chưa làm đủ để kiềm chế giá các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, khoảng 80% không hài lòng với cách chính quyền xử lý tình trạng giá xăng tăng cao.

Kết quả khảo sát được công bố trong bối cảnh Mỹ bước sang tháng thứ năm của cuộc xung đột với Iran, khiến nguồn cung dầu mỏ thiếu hụt, giá năng lượng tăng và lạm phát tiếp tục gây sức ép lên chi phí sinh hoạt. Đa số người dân cho biết lo ngại về giá cả, đánh giá triển vọng kinh tế tiêu cực và không kỳ vọng tình hình sẽ sớm cải thiện.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ - Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, khảo sát mới nhất của Hãng tin Reuters, phối hợp với công ty thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy, lợi thế của Đảng Cộng hòa về niềm tin của cử tri đối với năng lực điều hành kinh tế gần như không còn.

Có 32% số người được hỏi cho rằng, Đảng Cộng hòa có kế hoạch xử lý kinh tế tốt hơn, trong khi 31% lựa chọn Đảng Dân chủ. Trước đó, vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trăm, tỷ lệ này lần lượt là 40% và 23%.

Kinh tế được xem là một trong những vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới, trong bối cảnh giá cả và chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.