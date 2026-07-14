World Cup tạo cú hích kinh tế mạnh cho các thành phố của Mỹ

World Cup 2026 đang đi vào giai đoạn cuối. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Ngân hàng Mỹ (Bank of America Institute) mới công bố, dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng cho thấy chi tiêu trực tiếp tại các thành phố đăng cai trong giai đoạn diễn ra vòng 1/16 và vòng 1/8 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kansas City, Los Angeles và Miami ghi nhận mức tăng mạnh nhất, song tất cả các thành phố đăng cai được phân tích đều chứng kiến chi tiêu tăng lên.

Ông David Tinsley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Nghiên cứu Ngân hàng Mỹ, cho biết hiệu ứng của World Cup đã thể hiện rõ khi lượng chi tiêu tăng lên sau khi giải đấu khởi tranh, đặc biệt tại các nhà hàng và quán bar, nơi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu.

Các nhà hàng, quán bar hưởng lợi lớn nhất nơi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu (Ảnh: QT)

Báo cáo cũng lưu ý số liệu trên mới chỉ phản ánh giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng này tại Mỹ, chưa bao gồm chi tiêu bằng tiền mặt, thẻ doanh nghiệp và khách quốc tế. Vì vậy, tác động kinh tế thực tế của World Cup đối với các thành phố đăng cai được cho là còn lớn hơn.

Bên cạnh đó, khi giải đấu bước vào vòng bán kết, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn đầu giải. Nhiều người hâm mộ lựa chọn chờ đến khi xác định được đội tuyển của mình giành quyền đi tiếp mới quyết định lên đường sang Mỹ.

Dữ liệu của công ty phân tích du lịch RateGain cho thấy lượng đặt vé máy bay từ Argentina tăng gần 46% kể từ khi World Cup khởi tranh. Riêng các chuyến bay đến thành phố Atlanta, nơi đội tuyển Argentina thi đấu vòng 1/8 và bán kết, tăng tới 108%.

Giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà (Ảnh: QT)

Trong khi đó, dữ liệu của AirDNA cho thấy lượng đặt nhà cho thuê ngắn hạn tại Newark và Jersey City, hai khu vực gần sân vận động MetLife, nơi tổ chức trận chung kết, đã tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng khách sạn tại New York cũng tăng mạnh, với mức trung bình vượt 1.800 USD mỗi đêm ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu.

Lĩnh vực khách sạn cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo công ty phân tích CoStar, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn sẵn có tại Kansas City tăng gần 50%, trong khi Philadelphia tăng hơn 74% vào cuối tuần nhờ các trận đấu của World Cup diễn ra trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Trước khi World Cup khởi tranh, nhiều doanh nghiệp du lịch từng lo ngại lượng khách quốc tế sẽ không đạt kỳ vọng do tốc độ đặt phòng chậm và FIFA hoàn trả một lượng lớn phòng khách sạn đã đặt trước. Tuy nhiên, khi giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nhu cầu lưu trú đã tăng nhanh. Từ ngày 28/6 đến 4/7, nhu cầu phòng khách sạn tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu trên mỗi phòng tăng 23%, dù số trận đấu trong tuần chỉ bằng một nửa so với tuần trước đó.

Theo các chuyên gia, giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà khi người hâm mộ sẵn sàng chi nhiều hơn cho vé máy bay quốc tế, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm và vé xem các trận đấu quyết định. Sau khi đội tuyển Mỹ, Mexico và Canada bị loại, giá vé chuyển nhượng của một số trận tứ kết giảm đáng kể, nhưng FIFA vẫn bán gần 1.200 vé hạng trung cho trận chung kết với mức giá 7.380 USD/vé vào cuối tuần trước.

Các số liệu mới cho thấy, dù hiệu ứng kinh tế của World Cup đến chậm hơn kỳ vọng ban đầu, giải đấu vẫn đang mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ tại các thành phố đăng cai của Mỹ khi bước vào những ngày cuối cùng.