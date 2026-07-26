English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kuwait ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu trị giá 16 tỷ USD

Chủ Nhật, 08:35, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) hôm qua (25/7) thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ USD về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu, với các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn.

 

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết, công ty con khai thác dầu khí của họ đã ký thỏa thuận thuê lại toàn bộ mạng lưới đường ống dẫn dầu nội địa và xuất khẩu với một tập đoàn quốc tế. Khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ và khí đốt đang nỗ lực tăng sản lượng, sau các cuộc tấn công của Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.

kuwait ky ket thoa thuan xay dung duong ong dan dau tri gia 16 ty usd hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo thỏa thuận kéo dài hơn hai thập kỷ, liên doanh do Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của Kuwait, trong khi công ty Kuwait giữ lại 51%.

Giám đốc điều hành KPC, ông Nawaf Saud Al-Sabah cho biết, liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Kuwait và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này.

Ông Nawaf Saud Al-Sabah khẳng định, sự tham gia của ba tập đoàn đầu tư đa quốc gia này phản ánh niềm tin vào tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng của Kuwait, khả năng phục hồi của nước này, cũng như uy tín của KPC. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ mang lại khoản tiền thu về ban đầu là 7,85 tỷ USD, KPC hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.

kuwait-151125.jpg

Kuwait khôi phục gần 70% sản lượng khai thác dầu

VOV.VN - Cùng với việc triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran về kết thúc chiến tranh, các nước vùng Vịnh đang đẩy mạnh trở lại hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ. Trong đó Kuwait, một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi xung đột, đã khôi phục gần 70% sản lượng khai thác so với giai đoạn tiền chiến sự

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ
Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 13/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời phóng tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ

Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 13/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời phóng tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ.

Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain
Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Mỹ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía Nam Iran sáng sớm 8/7.

Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain

Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Mỹ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía Nam Iran sáng sớm 8/7.

Kuwait hứng tổn thất nặng nề sau đòn tập kích của Iran
Kuwait hứng tổn thất nặng nề sau đòn tập kích của Iran

VOV.VN - Không trực tiếp tham chiến nhưng quốc gia vùng Vịnh Kuwait vừa phải hứng chịu thêm tổn thất nặng nề từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Kuwait hứng tổn thất nặng nề sau đòn tập kích của Iran

Kuwait hứng tổn thất nặng nề sau đòn tập kích của Iran

VOV.VN - Không trực tiếp tham chiến nhưng quốc gia vùng Vịnh Kuwait vừa phải hứng chịu thêm tổn thất nặng nề từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ