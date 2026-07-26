Kuwait ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu trị giá 16 tỷ USD

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết, công ty con khai thác dầu khí của họ đã ký thỏa thuận thuê lại toàn bộ mạng lưới đường ống dẫn dầu nội địa và xuất khẩu với một tập đoàn quốc tế. Khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ và khí đốt đang nỗ lực tăng sản lượng, sau các cuộc tấn công của Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.

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Theo thỏa thuận kéo dài hơn hai thập kỷ, liên doanh do Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của Kuwait, trong khi công ty Kuwait giữ lại 51%.

Giám đốc điều hành KPC, ông Nawaf Saud Al-Sabah cho biết, liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Kuwait và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này.

Ông Nawaf Saud Al-Sabah khẳng định, sự tham gia của ba tập đoàn đầu tư đa quốc gia này phản ánh niềm tin vào tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng của Kuwait, khả năng phục hồi của nước này, cũng như uy tín của KPC. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ mang lại khoản tiền thu về ban đầu là 7,85 tỷ USD, KPC hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.