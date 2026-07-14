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Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ

Thứ Ba, 06:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Iran ngày 13/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời phóng tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ.

Tuyên bố của quân đội Iran cho biết các mục tiêu bị nhắm tới gồm hệ thống thông tin liên lạc, bồn chứa nhiên liệu, một tổ hợp phòng không Patriot, tháp canh và kho đạn dược. Tehran khẳng định các cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả “các hành động gây hấn liên tiếp của Mỹ nhằm vào Iran”.

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Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Quân đội Iran cũng tuyên bố lực lượng hải quân nước này đã phóng tên lửa hành trình vào một “tàu chiến thù địch” của Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch ném bom mới nhằm vào Iran là một “cuộc đụng độ quân sự”, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng đây là giai đoạn leo thang kéo dài của cuộc xung đột.

“Chúng tôi phải làm những gì cần làm. Chúng tôi đã làm suy giảm đáng kể năng lực của họ, nhưng họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu trong một thời gian”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng giảm nhẹ tính chất kéo dài của cuộc xung đột, dù chiến dịch quân sự hiện đã vượt xa mốc thời gian từ 4-6 tuần mà chính quyền của ông từng đặt ra cho các hoạt động tác chiến. Ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột, song khẳng định cuối cùng Mỹ vẫn có thể đạt được một thỏa thuận với chính quyền Iran. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khả năng đạt được một thỏa thuận trong thời gian gần là rất thấp.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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