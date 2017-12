Lạnh cóng bao trùm khắp Bắc Mỹ và châu Âu, một số người tử vong

Nhiệt độ xuống quá thấp và tuyết rơi dày đặc đã khiến vài người chết ở đây và một danh sách dài các lễ mừng năm mới buộc phải hủy bỏ.

Người Canada tuy đã quen với cái lạnh, nhưng mức nhiệt hạ sâu dưới 0 độ C tại nhiều nơi khiến hàng loạt sự kiện mừng Năm mới tại đất nước này đã phải hủy bỏ vì lý do an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt những ngày cuối năm.

Tuyết rơi dày ở Bắc Mỹ. Ảnh: AP.

Ở hai thành phố miền Trung Canada là Regina và Winnipeg, nhiệt độ đã hạ xuống mức âm 50 độ C. Trong khi đó, tại thủ đô Ottawa, nhà chức trách tuyên bố hoãn một số sự kiện đánh dấu kết thúc năm kỷ niệm đất nước tròn 150 năm tuổi.

Bộ Văn hóa Canada thông báo những sự kiện được lên lịch cho ngày 30/12 và đêm 31/12 cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với các cảnh báo thời tiết cực kỳ giá lạnh và những lo ngại về an toàn cũng như sức khỏe cộng đồng. Các sự kiện hòa nhạc trong đêm 31/12 hầu hết đã bị hủy bỏ, tuy nhiên màn trình diễn pháo hoa mừng Năm mới vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Giải đấu khúc gôn cầu trên băng "Canada 150" dự định tổ chức bên ngoài Tòa nhà Quốc hội nay cũng phải chuyển vào thi đấu trong nhà.

Không chỉ các sự kiện văn hóa bị ảnh hưởng mà cả những khu vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Canada mỗi dịp nghỉ lễ cũng phải điều chỉnh giờ mở cửa phục vụ. Khu trượt tuyết Bromont ở tỉnh Quebec phải đóng cửa từ 15h30 (giờ địa phương) ngày 29/12 vì thời tiết có thể gây nguy hiểm và theo yêu cầu từ Nhà máy Thủy điện Quebec nhằm giảm tải nhu cầu năng lượng trong đợt cao điểm.

Khu vui chơi này sẽ mở cửa trở lại vào ngày 30/12 nhưng chỉ một vài đường trượt được phép hoạt động. Một khu trượt tuyết khác là Mont Orford ở phía Đông Montreal cũng đã phải hạn chế giờ hoạt động vì lý do tương tự.

Giá rét bao trùm Bắc Mỹ, nhiệt độ xuống âm 50°C với tuyết rơi kỷ lục VOV.VN - Bắc Mỹ đang trải qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Nhiệt độ có những nơi giảm sâu xuống âm 50 độ C , với lượng tuyết rơi kỷ lục.

Cơ quan Dự báo thời tiết Canada tiếp tục duy trì mức cảnh báo thời tiết cực kỳ lạnh giá tại 6 trong tổng số 10 tỉnh trên cả nước.

Trong khi đó, Mỹ đang trải qua đợt rét khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ xuống quá thấp và tuyết rơi dày đặc đã khiến vài người chết và danh sách dài các lễ mừng năm mới buộc phải hủy bỏ. Miền Trung Tây và Bờ Đông duyên hải của Mỹ đang phải đối mặt với những vấn đề lớn do thời tiết gây ra. Không chỉ vậy, đã xuất hiện vài trường hợp tử vong vì rét và các hoạt động lễ hội mừng năm mới cũng kém sôi nổi hơn.

Không khí lạnh từ Bắc cực làm cho các thác nước đóng băng, cửa kính vỡ và đe dọa mạng sống của người dân dù họ chỉ ra ngoài trời trong vòng 30 phút. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo, người dân ra đường phải mặc nhiều lớp quần áo để chống lại việc bị hạ thân nhiệt và tình trạng tê cóng có thể xảy ra khi tiếp xúc với không khí lạnh Bắc cực.

Nhiều kế hoạch đêm giao thừa đang được xem xét lại. Các thị trấn ở New Jersey đã hủy bỏ sự kiện tắm biển truyền thống ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương và nhà tổ chức đã giảm lượng bóng đèn năm mới ở Sunbury, Pennsylvania. Một số chương trình vui chơi và bắn pháo hoa cũng bị hủy tại nhiều nơi trên nước Mỹ.

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào? VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Còn tại Anh, hôm 29/12, sân bay Glasgow buộc phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ do tuyết rơi dày đặc. Nhiều chuyến bay đã được chuyển đến sân bay Edinburgh gây phiền toái cho hành khách.

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết Anh, đến chiều tối 29/12 (theo giờ Việt Nam), chỉ trong 2 giờ đồng hồ, một lớp tuyết dày 10cm đã bao phủ một sân ga gần sân bay Glasgow khiến nhiều chuyến bay bị hủy và đây cũng là một trong những khu vực có tuyết rơi dày nhất trong ngày ở Anh.

Một hành khách mắc kẹt tại sân bay cho biết: “Chúng tôi đã phải chờ 3 tiếng kể từ khi chuyến bay của tôi bị hủy, nhưng không ai nói cho chúng tôi biết là bao giờ mới được bay tiếp. Tình hình thật tệ hại, tôi đang cố đặt một chuyến bay khác, nhưng tình hình có khi còn tệ hơn, có thể sẽ phải mất 10 tiếng nữa mới có chuyến bay mới”

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của tuyết rơi, nhiều chuyến bay tại các sân bay Stansted, Luton gần thủ đô London phải hủy hoặc hoãn chuyến. Tuyết rơi dày cũng đã khiến gần 40 nghìn hộ gia đình Anh sống trong cảnh mất điện. Giới chức Anh cảnh báo người dân những vùng giá lạnh trữ thêm nhiên liệu, quần áo ấm, chăn, thực phẩm và nước, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng khi ra khỏi nhà trong điều kiện thời tiết xấu như thế này./.