Lãnh đạo Pakistan và Iran điện đàm cấp cao

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Sharif đã thông tin về các hoạt động ngoại giao mà Pakistan đang triển khai, bao gồm phối hợp với Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và các nước Hồi giáo nhằm thúc đẩy đối thoại.

Ông đồng thời lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, đặc biệt là các vụ không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bày tỏ đoàn kết với người dân Iran và chia sẻ những tổn thất về người và tài sản.

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin là điều kiện tiên quyết để mở đường cho các tiến trình đàm phán. Ông đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, coi đây là kênh đối thoại quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các kênh ngoại giao trực tiếp bị hạn chế.

Trước đó, Pakistan dự kiến đăng cai cuộc gặp 4 bên với Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong hai ngày 29 - 30/3 nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Ishaq Dar ngày 28/3 cho biết thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đã được phép đi qua eo biển Hormuz, với khoảng 2 tàu mỗi ngày tiếp tục lưu thông.

Ông đánh giá đây là động thái tích cực, mang tính xây dựng của Iran, góp phần tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng. Đồng thời, phía Pakistan tái khẳng định đối thoại, ngoại giao và xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để giải quyết xung đột hiện nay.