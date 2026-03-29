Lãnh đạo Pakistan và Iran điện đàm cấp cao

Chủ Nhật, 19:23, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ nhằm phối hợp các nỗ lực ngoại giao, thúc đẩy giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Trung Đông.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Sharif đã thông tin về các hoạt động ngoại giao mà Pakistan đang triển khai, bao gồm phối hợp với Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và các nước Hồi giáo nhằm thúc đẩy đối thoại.

Ông đồng thời lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, đặc biệt là các vụ không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bày tỏ đoàn kết với người dân Iran và chia sẻ những tổn thất về người và tài sản.

lanh dao pakistan va iran dien dam cap cao hinh anh 1
Ông Shehbaz Sharif. (Ảnh: Reuters)

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin là điều kiện tiên quyết để mở đường cho các tiến trình đàm phán. Ông đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, coi đây là kênh đối thoại quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các kênh ngoại giao trực tiếp bị hạn chế.

Trước đó, Pakistan dự kiến đăng cai cuộc gặp 4 bên với Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong hai ngày 29 - 30/3 nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Ishaq Dar ngày 28/3 cho biết thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đã được phép đi qua eo biển Hormuz, với khoảng 2 tàu mỗi ngày tiếp tục lưu thông.

Ông đánh giá đây là động thái tích cực, mang tính xây dựng của Iran, góp phần tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng. Đồng thời, phía Pakistan tái khẳng định đối thoại, ngoại giao và xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để giải quyết xung đột hiện nay.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mỹ dàn trận quanh Iran: Kịch bản đánh bộ lộ diện, USS Tripoli sẵn sàng khai hỏa
VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, với nhiều kịch bản: từ các cuộc tấn công trên bộ quy mô hạn chế, có mục tiêu cụ thể, cho đến phương án triển khai lực lượng lớn hơn, Washington Post dẫn một số nguồn tin cho biết.

Toàn cảnh quốc tế trưa 29/3: Iran nhắm mục tiêu “500 lính Mỹ” ở Dubai
VOV.VN - Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết hơn 500 binh sĩ Mỹ đã trở thành mục tiêu trong các chiến dịch mới nhất của lực lượng vũ trang nước này, gây ra "tổn thất rất nặng nề" cho đối phương.

