Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

Thứ Bảy, 06:36, 02/05/2026
VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng hơn 7 tuần sau khi được tuyên bố là lãnh đạo tối cao mới, đã ca ngợi công nhân và giáo viên Iran trong thông điệp mà ông cũng sử dụng để kêu gọi sự ủng hộ của người dân Iran.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA.

Tuyên bố này kêu gọi người dân ủng hộ công nhân bằng cách mua các sản phẩm sản xuất trong nước, và nói rằng các chủ doanh nghiệp nên tránh sa thải nếu có thể, theo CNN.

Tuyên bố nói rằng Iran “đã nổi lên như một cường quốc quân sự sau nhiều năm nỗ lực” và nói rằng các giáo viên và nhà giáo dục nên khắc sâu “bản sắc Hồi giáo Iran vào tâm trí và tâm hồn của giới trẻ”.

Thông điệp này đánh dấu tuyên bố thứ hai trong tuần này được cho là của ông Khamenei. Hôm 30/4, vị lãnh đạo tối cao đã tái khẳng định tầm nhìn không khoan nhượng của mình đối với khu vực, đồng thời chế giễu các nước láng giềng.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

Pháo hải quân Mỹ Mark 45 Mod 4 lợi hại thế nào trong vô hiệu hóa tàu Iran?

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG-111) của hải quân Mỹ đã sử dụng pháo hải quân Mark 45 Mod 4 127mm để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng “hỏa lực hải quân chính xác” trong một vụ chặn bắt trên biển đầy rủi ro.

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG-111) của hải quân Mỹ đã sử dụng pháo hải quân Mark 45 Mod 4 127mm để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng "hỏa lực hải quân chính xác" trong một vụ chặn bắt trên biển đầy rủi ro.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

