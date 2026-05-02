Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

Thứ Bảy, 06:13, 02/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Tổng thống Trump phát biểu tại The Villages ở Florida hôm 1/5: “Phe cánh tả nói rằng, 'Chúng ta không thắng, chúng ta không thắng'. Họ không còn quân đội nào nữa. Thật không thể tin được. Thực sự thì tôi tin rằng đó là phản quốc. Bạn muốn biết sự thật - đó là phản quốc”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Forbes.

Đề cập hành động quân sự nhanh chóng hồi tháng 1 ở Venezuela, mà ông gọi là “một trong những động thái quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử”, Tổng thống Trump cho biết, ông không muốn nói quá sớm về chiến thắng ở Iran.

“Chúng ta đang làm tốt gần như vậy ở Iran. Nhưng tôi không thích nói về điều đó cho đến khi công việc hoàn thành”, ông Trump nói mà không thừa nhận sự khác biệt rõ ràng giữa hai cuộc xung đột.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ đã phá hủy hải quân Iran và nhấn mạnh “thiên tài” trong việc Mỹ phong tỏa các tàu thuyền ra vào hải cảng Iran. Bất chấp điều đó, Iran vẫn duy trì được ảnh hưởng đối với eo biển Hormuz.

Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 khẳng định, nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Tổng thống Trump phát biểu xung đột Iran Mỹ quốc hội Mỹ
Pháo hải quân Mỹ Mark 45 Mod 4 lợi hại thế nào trong vô hiệu hóa tàu Iran?

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG-111) của hải quân Mỹ đã sử dụng pháo hải quân Mark 45 Mod 4 127mm để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng “hỏa lực hải quân chính xác” trong một vụ chặn bắt trên biển đầy rủi ro.

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

VOV.VN - Mỹ đang muốn “tất tay” với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

Tín hiệu mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa hoàn toàn đóng băng

VOV.VN - Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột, một nguồn tin khu vực xác nhận với Axios.

