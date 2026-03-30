Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

Thứ Hai, 07:12, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

Thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran được Đại sứ Iran tại Iraq trao cho người đứng đầu đảng ISCI, Sheikh Hammam Hamoudi, trong một cuộc gặp.

Ông Mojtaba Khamenei (đeo kính, hàng trước). Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ nội dung cụ thể trong thông điệp của nhà lãnh đạo tối cao Iran, nhưng hãng Jamaran đưa tin rằng đại sứ đã ca ngợi giới chức tôn giáo Shiite của Iraq về lập trường của họ đối với cuộc chiến tranh do Mỹ - Israel phát động cũng như “lập trường chân thành” của ông Hamoudi.

Mojtaba Khamenei vẫn giữ kín vị trí của mình và không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông, cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, bị ám sát tháng trước trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel. Chỉ có các tuyên bố bằng văn bản được đưa ra dưới tên ông.

Đầu tháng này, một nguồn tin thân cận với tình hình đã nói với CNN rằng ông Mojtaba Khamenei bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel cùng tiến hành nhằm vào Tehran. Ngoài vết thương ở chân, ông Khamenei, 56 tuổi, còn bị bầm tím quanh mắt trái, theo nguồn tin này.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

VOV.VN - Ngày 29/3 ngày thứ 30 của xung đột, cả Israel và Iran cùng mở thêm các cuộc tấn công dữ dội về phía đối phương. Trong đó, không quân Israel đã dội bom và gây mất điện trên diện rộng tại thủ đô Tehran của Iran. Ở chiều ngược lại, tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp chiến lược của Israel và gây cháy lớn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

