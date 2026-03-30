Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

Thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran được Đại sứ Iran tại Iraq trao cho người đứng đầu đảng ISCI, Sheikh Hammam Hamoudi, trong một cuộc gặp.

Hiện chưa rõ nội dung cụ thể trong thông điệp của nhà lãnh đạo tối cao Iran, nhưng hãng Jamaran đưa tin rằng đại sứ đã ca ngợi giới chức tôn giáo Shiite của Iraq về lập trường của họ đối với cuộc chiến tranh do Mỹ - Israel phát động cũng như “lập trường chân thành” của ông Hamoudi.

Mojtaba Khamenei vẫn giữ kín vị trí của mình và không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông, cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, bị ám sát tháng trước trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel. Chỉ có các tuyên bố bằng văn bản được đưa ra dưới tên ông.

Đầu tháng này, một nguồn tin thân cận với tình hình đã nói với CNN rằng ông Mojtaba Khamenei bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel cùng tiến hành nhằm vào Tehran. Ngoài vết thương ở chân, ông Khamenei, 56 tuổi, còn bị bầm tím quanh mắt trái, theo nguồn tin này.