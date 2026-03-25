Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này sẽ áp dụng các quy định mới yêu cầu mọi hoạt động của nhà báo tại Lầu Năm Góc phải có sự hộ tống của nhân sự được ủy quyền, đồng thời đóng cửa khu làm việc báo chí trong nhà và chuyển sang bố trí khu tác nghiệp bên ngoài tòa nhà chính.

Động thái này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang chặn chính sách tiếp cận báo chí được áp dụng từ năm 2025, trong đó quy định cho phép coi các nhà báo là rủi ro an ninh nếu tìm kiếm thông tin chưa được phép công bố.

Lầu Năm Góc áp dụng hạn chế báo chí mới sau phán quyết của tòa án. (Ảnh: Reuters)​​​

Người phát ngôn Sean Parnell cho biết, Bộ Quốc phòng vẫn tuân thủ phán quyết của tòa án nhưng không đồng tình và đang tiến hành kháng cáo, đồng thời cho biết các hạn chế sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc cho rằng, các quy định mới vi phạm cả nội dung và tinh thần của phán quyết tòa án, trong khi báo New York Times nhận định chính sách này tiếp tục áp đặt các hạn chế vi hiến và cho biết sẽ tiếp tục đưa vụ việc ra tòa.

Các quy định trước đó cho phép thu hồi thẻ báo chí và coi nhà báo là rủi ro an ninh nếu tiếp cận thông tin mật hoặc trong một số trường hợp là cả thông tin không mật, trong khi chính phủ Mỹ cho rằng các biện pháp này là cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.