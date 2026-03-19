Lầu Năm Góc đề xuất thêm 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền, Lầu Năm Góc đã gửi đề xuất này lên Nhà Trắng để xem xét, dù các chi tiết vẫn được giữ kín. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những khoản chi quân sự bổ sung lớn nhất trong nhiều năm, đặc biệt khi nó được đặt trên nền tảng các gói tài chính khổng lồ đã được phê duyệt trước đó trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Lực lượng Mỹ chuẩn bị cho Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không phủ nhận thông tin về đề xuất này. Ông thừa nhận con số 200 tỷ USD “có thể thay đổi”, song nhấn mạnh logic cốt lõi của chiến tranh là “cần tiền để tiêu diệt kẻ thù”. Ông Hegseth cho biết nhóm của mình sẽ quay trở lại Quốc hội nhằm đảm bảo nguồn lực không chỉ để duy trì các chiến dịch hiện tại, mà còn chuẩn bị cho những kịch bản leo thang trong tương lai.

Đáng chú ý, ông Hegseth đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu tái bổ sung và mở rộng kho dự trữ đạn dược. Không chỉ dừng lại ở việc lấp đầy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết mục tiêu là phải đưa năng lực quân sự vượt lên trên mức trước chiến sự, bảo đảm khả năng triển khai dài hạn trong một môi trường an ninh ngày càng bất ổn.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho một đề xuất chi tiêu mới, song chưa rõ Nhà Trắng có chính thức trình kế hoạch này hay không. Quan trọng hơn, tính khả thi của gói ngân sách khổng lồ này vẫn là dấu hỏi lớn khi ngay trong nội bộ chính quyền, một số quan chức đã bày tỏ hoài nghi về khả năng nó có thể vượt qua được các rào cản chính trị tại Quốc hội.

Trong phát biểu của mình, ông Hegseth cũng không bỏ lỡ cơ hội công kích chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Ông cho rằng dưới thời Tổng thống Joe Biden, kho dự trữ quân sự của Mỹ đã bị bào mòn khi phần lớn nguồn lực được chuyển sang hỗ trợ Ukraine, thay vì phục vụ trực tiếp cho quân đội Mỹ. Theo ông Hegseth, trong bối cảnh hiện nay, việc ưu tiên tái xây dựng năng lực quân sự nội tại là điều “cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết”.