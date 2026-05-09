Lầu Năm Góc công bố tài liệu mật liên quan tới UFO

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, các tài liệu, hình ảnh và video về những hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) được giải mật theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Donald Trump và sẽ còn thêm nhiều tài liệu khác được công bố trong thời gian tới khi quá trình giải mật tiếp tục được tiến hành.

Ông Donald Trump đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất thúc đẩy công bố các báo cáo chính phủ liên quan tới UFO, một quá trình bắt đầu từ cuối thập niên 1970.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phần lớn khoảng 160 tài liệu được công bố lần này thực tế đã từng xuất hiện trước đây dưới nhiều hình thức khác nhau và không đưa ra bằng chứng kết luận về công nghệ ngoài hành tinh hay sự sống ngoài Trái Đất.

Trong số các tài liệu đáng chú ý có báo cáo năm 1947 về các “đĩa bay”, hình ảnh mờ chụp những “hiện tượng chưa xác định” từ bề mặt Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 12 năm 1969 và bản ghi cuộc trao đổi của phi hành đoàn Apollo 17 về các vật thể lạ được quan sát từ Mặt Trăng năm 1972.

Theo bản ghi, phi công xứ mệnh Apollo 17 Ronald Evans từng báo cáo nhìn thấy “một vài hạt sáng hoặc mảnh vỡ nào đó trôi ngang qua” trong lúc tàu vũ trụ đang cơ động.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng các tài liệu từng bị giữ kín này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong nhiều năm và giờ đây công chúng Mỹ có quyền tự đánh giá. Tổng thống Donald Trump cũng đăng thông điệp mang màu sắc hài hước trên mạng xã hội, nói rằng người dân giờ đây có thể tự quyết định “chuyện gì đang xảy ra”.