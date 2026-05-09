  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lầu Năm Góc công bố tài liệu mật liên quan tới UFO

Thứ Bảy, 05:58, 09/05/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã công bố hàng chục tài liệu mật liên quan tới các vật thể bay không xác định (UFO), trong động thái được Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả là nhằm mang lại “mức độ minh bạch chưa từng có” cho công chúng Mỹ. 

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, các tài liệu, hình ảnh và video về những hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) được giải mật theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Donald Trump và sẽ còn thêm nhiều tài liệu khác được công bố trong thời gian tới khi quá trình giải mật tiếp tục được tiến hành.

Ông Donald Trump đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất thúc đẩy công bố các báo cáo chính phủ liên quan tới UFO, một quá trình bắt đầu từ cuối thập niên 1970.

Một trong những hình ảnh về "đĩa bay" được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phần lớn khoảng 160 tài liệu được công bố lần này thực tế đã từng xuất hiện trước đây dưới nhiều hình thức khác nhau và không đưa ra bằng chứng kết luận về công nghệ ngoài hành tinh hay sự sống ngoài Trái Đất.

Trong số các tài liệu đáng chú ý có báo cáo năm 1947 về các “đĩa bay”, hình ảnh mờ chụp những “hiện tượng chưa xác định” từ bề mặt Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 12 năm 1969 và bản ghi cuộc trao đổi của phi hành đoàn Apollo 17 về các vật thể lạ được quan sát từ Mặt Trăng năm 1972.

Theo bản ghi, phi công xứ mệnh Apollo 17 Ronald Evans từng báo cáo nhìn thấy “một vài hạt sáng hoặc mảnh vỡ nào đó trôi ngang qua” trong lúc tàu vũ trụ đang cơ động.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng các tài liệu từng bị giữ kín này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong nhiều năm và giờ đây công chúng Mỹ có quyền tự đánh giá. Tổng thống Donald Trump cũng đăng thông điệp mang màu sắc hài hước trên mạng xã hội, nói rằng người dân giờ đây có thể tự quyết định “chuyện gì đang xảy ra”.

Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo Hormuz và các vùng biển lân cận, khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa 2 bên được cho là đang rất cận kề.

Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu tăng vọt sau khi giao tranh Mỹ - Iran tái diễn

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 9/5, giá dầu Brent đạt mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,23%, sau khi tăng tới 3% trong phiên giao dịch. Trong khi đó, giá dầu WTI đạt ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,64%.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Iran nắm quyền chủ động trong "đối đầu sinh tử" với Mỹ

VOV.VN - Đã xảy ra đụng độ nảy lửa giữa Mỹ và Iran ở khu vực Hormuz sau khi Tổng thống Trump “lách” Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Mỹ. Cũng chỉ 1 ngày sau khi kích hoạt “Dự án Tự do”, ông Trump đã phải tạm dừng chiến dịch này. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định tình hình Mỹ - Iran hơn 60 ngày qua.

