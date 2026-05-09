Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu tăng vọt sau khi giao tranh Mỹ - Iran tái diễn

Theo Reuters, lực lượng Mỹ và Iran đã đụng độ ở vùng Vịnh, và UAE lại hứng chịu các cuộc tấn công mới khi Washington chờ đợi phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel trên khắp Iran (ngày 28/2).

Chiều thứ Năm (7/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực và tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc trao đổi. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu (8/5), ông Trump đã nhắc lại tối hậu thư yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

"Việc nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh có thể được khôi phục nhanh chóng như thế nào, tình trạng tồn kho sẽ ra sao khi chúng ta bước vào mùa cao điểm bán xăng, và các biện pháp trừng phạt sẽ như thế nào sau khi đạt được thỏa thuận đều đáng được xem xét. Nhưng không vấn đề nào có thể được giải quyết cho đến khi có giải pháp lâu dài cho tình trạng thù địch", nhà phân tích John Evans của PVM Oil Associates cho biết.

Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, cho biết. chính quyền Mỹ tiếp tục thổi phồng triển vọng về một đợt tan bang và thị trường vốn lạc quan đã tin vào điều đó.

"Điều kỳ lạ là, mỗi lần như vậy, sự bật lại đều diễn ra từ từ và không hoàn toàn, khiến cho những pha đánh lừa bằng đầu ít nhiều cũng có hiệu quả”, ông Vandana Hari nói.

Cuộc chiến Iran tiếp tục làm giảm sản lượng hàng triệu thùng dầu mỗi ngày

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran, mục tiêu là các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ. Quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, nhắm mục tiêu tấn công vào 2 tàu ở eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân sự.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 22 cent lên 100,28 USD/thùng, sau khi đã tăng tới 3%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 5 cent lên 94,86 USD/thùng. Tuy nhiên tính chung trong tuần này, cả hai hợp đồng dầu đều dự kiến ​​sẽ giảm hơn 7%.

Fatih Birol - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm 7/5 tại một hội nghị ở Toronto rằng, thị trường năng lượng toàn cầu đang hướng tới "vùng biển động" khi cuộc chiến Iran tiếp tục làm giảm sản lượng hàng triệu thùng dầu mỗi ngày.

Những bình luận của ông Fatih Birol được đưa ra khi giá dầu Brent biến động mạnh giữa mức 96 USD và hơn 102 USD/thùng vào ngày 7/5, sau những thông tin trái chiều về một thỏa thuận ngắn hạn, nhằm chấm dứt chiến tranh và có thể mở lại eo biển Hormuz - một điểm nghẽn thương mại quan trọng đã bị đóng cửa kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai vừa qua.

Các mặt hàng xăng trong nước tăng giá

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 7/5, giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg. Kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Mức giá xăng dầu của Petrolimex có hiệu lực từ thời điểm 15h00 ngày 7/5

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân từ ngày 29/4 đến 7/5/2026 đối với xăng RON92 là 132,992 USD/thùng, tăng 6,702 USD/thùng, tương đương tăng 5,31%); xăng RON95 là 135,406 USD/thùng (tăng 3,688 USD/thùng, tương đương tăng 2,80%); dầu diesel là 153,654 USD/thùng 0,05S (giảm 4,134 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); dầu mazut 180CST 3,5S có giá 713,470 USD/tấn (tăng 43,392 USD/tấn, tương đương tăng 6,48%).