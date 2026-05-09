Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã xảy ra giữa lực lượng vũ trang Iran và hải quân Mỹ ở khu vực eo Hormuz trong ngày 8/5. Hãng thông tấn Fars khẳng định đây là ngày thứ 2 liên tiếp nổ ra giao tranh tại eo Hormuz giữa hải quân Iran và lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc giao tranh mới không được đề cập. Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Mặc dù vậy, trong một thông báo trên mạng xã hội X cuối giờ chiều qua, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã tập kích hai tàu chở dầu không tải của Iran tại eo Hormuz, khi các phương tiện này tìm cách vượt qua phong tỏa hải quân của Mỹ. CENTCOM không tiết lộ tình trạng của các tàu sau đòn tấn công, nhưng khẳng định chúng không thể tiếp tục di chuyển tới Iran.

Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran, ông Mohammad Mokhber hôm qua nhấn mạnh rằng việc kiểm soát eo Hormuz, có giá trị tương đương việc sở hữu một quả bom nguyên tử. Vì vậy, Iran sẽ không từ bỏ lợi thế đặc biệt này, hàm ý sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát eo Hormuz trong tương lai. Tuy nhiên, quan chức Iran không đề cập biện pháp cụ thể về hoạt động kiểm soát này.

Iran đã triển khai phong tỏa eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran cuối tháng 2/2026. Đến nay, dù lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã có hiệu lực tròn một tháng, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo Hormuz vẫn gần như tê liệt. Tại vịnh Ba Tư, khoảng 1.500 tàu hàng các loại với khoảng 20.000 thủ thủy, vẫn đang bị mắc kẹt và chưa thể xác định thời điểm có thể thoát ra ngoài.