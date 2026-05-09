Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”

Thứ Bảy, 05:20, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo Hormuz và các vùng biển lân cận, khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa 2 bên được cho là đang rất cận kề.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã xảy ra giữa lực lượng vũ trang Iran và hải quân Mỹ ở khu vực eo Hormuz trong ngày 8/5. Hãng thông tấn Fars khẳng định đây là ngày thứ 2 liên tiếp nổ ra giao tranh tại eo Hormuz giữa hải quân Iran và lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc giao tranh mới không được đề cập. Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Mặc dù vậy, trong một thông báo trên mạng xã hội X cuối giờ chiều qua, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã tập kích hai tàu chở dầu không tải của Iran tại eo Hormuz, khi các phương tiện này tìm cách vượt qua phong tỏa hải quân của Mỹ. CENTCOM không tiết lộ tình trạng của các tàu sau đòn tấn công, nhưng khẳng định chúng không thể tiếp tục di chuyển tới Iran.

Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran, ông Mohammad Mokhber hôm qua nhấn mạnh rằng việc kiểm soát eo Hormuz, có giá trị tương đương việc sở hữu một quả bom nguyên tử. Vì vậy, Iran sẽ không từ bỏ lợi thế đặc biệt này, hàm ý sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát eo Hormuz trong tương lai. Tuy nhiên, quan chức Iran không đề cập biện pháp cụ thể về hoạt động kiểm soát này.

Iran đã triển khai phong tỏa eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran cuối tháng 2/2026. Đến nay, dù lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã có hiệu lực tròn một tháng, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo Hormuz vẫn gần như tê liệt. Tại vịnh Ba Tư, khoảng 1.500 tàu hàng các loại với khoảng 20.000 thủ thủy, vẫn đang bị mắc kẹt và chưa thể xác định thời điểm có thể thoát ra ngoài.

Iran bắt tàu chở dầu tại vịnh Oman, lưu thông qua eo Hormuz vẫn tê liệt

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu trên vịnh Oman bị cáo buộc vi phạm quy định xuất khẩu và làm tổn hại lợi ích quốc gia. Động thái được tiến hành trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đóng băng do căng thẳng an ninh gia tăng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran eo biển hải quân CENTCOM Vịnh Ba Tư
Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu tăng vọt sau khi giao tranh Mỹ - Iran tái diễn

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 9/5, giá dầu Brent đạt mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,23%, sau khi tăng tới 3% trong phiên giao dịch. Trong khi đó, giá dầu WTI đạt ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,64%.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Iran nắm quyền chủ động trong "đối đầu sinh tử" với Mỹ

VOV.VN - Đã xảy ra đụng độ nảy lửa giữa Mỹ và Iran ở khu vực Hormuz sau khi Tổng thống Trump “lách” Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Mỹ. Cũng chỉ 1 ngày sau khi kích hoạt “Dự án Tự do”, ông Trump đã phải tạm dừng chiến dịch này. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định tình hình Mỹ - Iran hơn 60 ngày qua.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chờ phản hồi từ Iran trong hôm nay

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran đối với một đề xuất liên quan đến cuộc xung đột hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đưa ra “một đề nghị nghiêm túc”.

