  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Israel lo Mỹ đạt thỏa thuận bất lợi với Iran khi “mối đe dọa chưa được giải quyết”

Thứ Tư, 06:13, 13/05/2026
VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một “thỏa thuận bất lợi” với Iran trước khi giải quyết những vấn đề cốt lõi đã dẫn tới cuộc xung đột giữa hai bên.

Một số nguồn tin cho biết, Israel lo ngại Mỹ có thể đạt một thỏa thuận cho phép Iran tiếp tục duy trì một phần chương trình hạt nhân, trong khi không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Điều đó sẽ khiến cuộc chiến bị xem là “chưa kết thúc”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ngay từ khi xung đột bùng phát, ông Trump từng gửi tín hiệu rằng Mỹ muốn làm suy yếu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm và đóng cửa các cơ sở hạt nhân của nước này nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, sau 10 tuần giao tranh, các cuộc đàm phán hiện chủ yếu tập trung vào vấn đề uranium - đặc biệt là mức độ làm giàu uranium có thể phục vụ mục đích chế tạo vũ khí, cùng với việc mở lại eo biển Hormuz.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết Israel hiểu rằng vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm “có thể đã bị gác lại”, do những nội dung này dường như không xuất hiện trong các dự thảo ngoại giao ban đầu. Theo nguồn tin, đây cũng là lý do Thủ tướng Benjamin Netanyahu ưu tiên tập trung vào chương trình uranium của Iran, coi đây là mối đe dọa cấp bách nhất.

“Mối lo ngại thực sự là ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận bất lợi”, một quan chức Israel nói.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết nước này vẫn trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ các cuộc đàm phán đổ vỡ. Quan chức này nói Israel sẽ không phản đối kịch bản không đạt được thỏa thuận, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz tiếp diễn hoặc Iran tiếp tục thực hiện thêm các cuộc tấn công, đồng thời thừa nhận quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Trump. Quan chức này cũng cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn hiện hữu “nếu Iran tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là “hợp lý”, bác tuyên bố của Tổng thống Trump

VOV.VN - Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó gọi kế hoạch của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

VOV.VN - Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó gọi kế hoạch của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

Iran cảnh báo hậu quả nếu các nước vùng Vịnh hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

