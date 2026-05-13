Israel lo Mỹ đạt thỏa thuận bất lợi với Iran khi “mối đe dọa chưa được giải quyết”

Một số nguồn tin cho biết, Israel lo ngại Mỹ có thể đạt một thỏa thuận cho phép Iran tiếp tục duy trì một phần chương trình hạt nhân, trong khi không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Điều đó sẽ khiến cuộc chiến bị xem là “chưa kết thúc”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ngay từ khi xung đột bùng phát, ông Trump từng gửi tín hiệu rằng Mỹ muốn làm suy yếu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm và đóng cửa các cơ sở hạt nhân của nước này nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, sau 10 tuần giao tranh, các cuộc đàm phán hiện chủ yếu tập trung vào vấn đề uranium - đặc biệt là mức độ làm giàu uranium có thể phục vụ mục đích chế tạo vũ khí, cùng với việc mở lại eo biển Hormuz.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết Israel hiểu rằng vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm “có thể đã bị gác lại”, do những nội dung này dường như không xuất hiện trong các dự thảo ngoại giao ban đầu. Theo nguồn tin, đây cũng là lý do Thủ tướng Benjamin Netanyahu ưu tiên tập trung vào chương trình uranium của Iran, coi đây là mối đe dọa cấp bách nhất.

“Mối lo ngại thực sự là ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận bất lợi”, một quan chức Israel nói.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết nước này vẫn trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ các cuộc đàm phán đổ vỡ. Quan chức này nói Israel sẽ không phản đối kịch bản không đạt được thỏa thuận, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz tiếp diễn hoặc Iran tiếp tục thực hiện thêm các cuộc tấn công, đồng thời thừa nhận quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Trump. Quan chức này cũng cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn hiện hữu “nếu Iran tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán”.