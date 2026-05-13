  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Saudi Arabia bí mật phản công Iran sau loạt đòn tập kích vào vùng Vịnh

Thứ Tư, 05:56, 13/05/2026
VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức phương Tây và quan chức Iran cho biết, Saudi Arabia đã tiến hành một số cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện nhằm vào vương quốc này.

 

Máy bay chiến đấu của Saudi Arabia tháp tùng chuyên cơ chở Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Saudi Arabia trực tiếp tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Iran. Điều này cho thấy Riyadh đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong việc đối phó với đối thủ khu vực chính của mình.

Theo hai quan chức phương Tây, các cuộc tấn công do Không quân Saudi Arabia thực hiện và được cho là diễn ra vào cuối tháng 3/2026. Một quan chức mô tả đây là “các cuộc tấn công đáp trả sau khi Saudi Arabia bị tấn công”.

Reuters cho biết chưa thể xác minh các mục tiêu cụ thể của những cuộc tấn công này.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia không xác nhận trực tiếp việc các cuộc tấn công có diễn ra hay không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Saudi Arabia vốn có quan hệ quân sự chặt chẽ với Mỹ và từ lâu dựa vào sự bảo vệ an ninh của Washington. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài 10 tuần qua được cho là đã khiến nước này dễ bị tấn công hơn trước các cuộc tấn công vượt qua hệ thống phòng thủ do Mỹ hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công được cho là của Saudi Arabiahản ánh mức độ lan rộng của cuộc xung đột, bắt đầu sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran hôm 28/2, kéo theo sự can dự sâu hơn của nhiều quốc gia Trung Đông theo cách chưa từng được công khai thừa nhận.

Kể từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cả sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ mà còn vào các sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ. 

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Theo Reuters, động thái của Saudi Arabia và UAE cho thấy các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, sau khi hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, đang bắt đầu đáp trả mạnh mẽ hơn.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel
Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

