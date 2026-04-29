Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Nga sẽ không có các đoàn xe vũ khí khí tài

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 28/4 cho hay, cuộc duyệt binh năm nay, theo truyền thống được tổ chức vào ngày 9/5, sẽ có các khối quân nhân từ các cơ sở giáo dục quân sự và các binh chủng của Lực lượng vũ trang Liên bang, nhưng sẽ không có đoàn xe trang thiết bị quân sự nào tham gia do tình hình tác chiến hiện tại.

Một cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng tại Nga hồi 2022. Ảnh: RIA.

Thay vào đó, cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng sẽ phô diễn thành quả của các binh sĩ thuộc mọi binh chủng tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, bao gồm Lực lượng tên lửa chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ của Nga và các binh sĩ trên các tàu hải quân. Máy bay của không quân sẽ thực hiện màn trình diễn trên không. Vào cuối cuộc duyệt binh, các máy bay này sẽ thể hiện ba màu trắng, xanh và đỏ của quốc kỳ Nga.

Là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Nga, vào ngày này, các thành phố trên khắp nước Nga thường tiến hành các hoạt động tri ân các cựu chiến binh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại như tặng quà và hoa hoặc gửi bưu thiếp chúc mừng.

Đối với người dân Nga, kỷ niệm Ngày Chiến thắng không chỉ là dịp để nhìn lại các chiến công hiển hách của các chiến sĩ Hồng quân, những hy sinh, mất mát to lớn của nhân dân Liên Xô mà còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống chủ nghĩa phát xít.

