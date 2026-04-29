  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Nga sẽ không có các đoàn xe vũ khí khí tài

Thứ Tư, 16:46, 29/04/2026
VOV.VN - Nga sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm nay (2026) bằng một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow nhưng sẽ không trưng bày bất kỳ thiết bị quân sự nào do tình hình chiến sự ở Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 28/4 cho hay, cuộc duyệt binh năm nay, theo truyền thống được tổ chức vào ngày 9/5, sẽ có các khối quân nhân từ các cơ sở giáo dục quân sự và các binh chủng của Lực lượng vũ trang Liên bang, nhưng sẽ không có đoàn xe trang thiết bị quân sự nào tham gia do tình hình tác chiến hiện tại.

le duyet binh ngay chien thang nga se khong co cac doan xe vu khi khi tai hinh anh 1
Một cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng tại Nga hồi 2022. Ảnh: RIA.

Thay vào đó, cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng sẽ phô diễn thành quả của các binh sĩ thuộc mọi binh chủng tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, bao gồm Lực lượng tên lửa chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ của Nga và các binh sĩ trên các tàu hải quân. Máy bay của không quân sẽ thực hiện màn trình diễn trên không. Vào cuối cuộc duyệt binh, các máy bay này sẽ thể hiện ba màu trắng, xanh và đỏ của quốc kỳ Nga.

Là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Nga, vào ngày này, các thành phố trên khắp nước Nga thường tiến hành các hoạt động tri ân các cựu chiến binh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại như tặng quà và hoa hoặc gửi bưu thiếp chúc mừng.

Đối với người dân Nga, kỷ niệm Ngày Chiến thắng không chỉ là dịp để nhìn lại các chiến công hiển hách của các chiến sĩ Hồng quân, những hy sinh, mất mát to lớn của nhân dân Liên Xô mà còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống chủ nghĩa phát xít.

Nho Biền/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
Tin liên quan

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?
Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Cận cảnh lò sưởi, giường ngủ và laptop lính Nga trên chiến trường mùa đông

VOV.VN - Chiến trường trong xung đột Nga - Ukraine rất khốc liệt. Tuy nhiên, doanh trại quân đội Nga ở một số khu vực tiền tuyến vẫn được thiết kế khá tiện nghi, với hệ thống lò sưởi dã chiến, giường ngủ tầng và thậm chí cả laptop cho binh lính sử dụng.

