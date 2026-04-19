Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông cáo vào ngày 18/4 rằng lực lượng Ukraine đã tập kích các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syrzan ở tỉnh Samara, một nhà ga dầu tại Khu phức hợp phân phối và trung chuyển Vysotsk Lukoil-2 ở tỉnh Leningrad và trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18/4, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

Một cuộc tập kích UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Ảnh: SBU.

Đoạn video được định vị địa lý và công bố vào ngày 18/4 cho thấy các đám cháy bùng lên tại các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syrzan đã gây ra hỏa hoạn diện rộng. Một nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) của Ukraine đánh giá rằng cuộc tấn công vào Novokuibyshevsk có thể đã làm hư hại tới ba bể chứa.

Các quan chức khu vực của Nga thừa nhận rằng các cuộc tập kích của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn tại cảng ở Vysotsk, tỉnh Leningrad và tại một kho dầu gần Tikhoretsk, vùng Krasnodar.

Cũng ngày 18/4, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo rằng lực lượng Ukraine cũng đã tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Crimea, bao gồm tàu ​​đổ bộ lớn lớp Yamal và Azov Ropucha dự án 775 (cả hai đều thuộc Hạm đội Biển Đen [BSF]), một tàu chiến thứ ba không xác định, khối ăng-ten của hệ thống liên lạc Delfin và trạm radar MMys-M1 ở các khu vực không xác định của Crimea, và các bể chứa nhiên liệu tại kho dầu Yugtorsan gần Sevastopol.

SBU cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine cũng có thể đã làm hư hại một tàu tuần tra lớp Grachonok dự án 21980 của Nga. Theo đoạn phim được định vị địa lý, công bố vào ngày 18/4 có một đám cháy tại kho dầu Sevastopol. Thống đốc Sevastopol (phe Nga) Mikhail Razvozhaev thừa nhận rằng cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy tại một bể chứa nhiên liệu.