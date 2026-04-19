Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

Chủ Nhật, 16:21, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông cáo vào ngày 18/4 rằng lực lượng Ukraine đã tập kích các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syrzan ở tỉnh Samara, một nhà ga dầu tại Khu phức hợp phân phối và trung chuyển Vysotsk Lukoil-2 ở tỉnh Leningrad và trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18/4, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

ukraine gia tang tap kich ha tang dau mo va quan su cua nga, bao gom ca tai crimea hinh anh 1
Một cuộc tập kích UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Ảnh: SBU.

Đoạn video được định vị địa lý và công bố vào ngày 18/4 cho thấy các đám cháy bùng lên tại các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syrzan đã gây ra hỏa hoạn diện rộng. Một nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) của Ukraine đánh giá rằng cuộc tấn công vào Novokuibyshevsk có thể đã làm hư hại tới ba bể chứa.

Các quan chức khu vực của Nga thừa nhận rằng các cuộc tập kích của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn tại cảng ở Vysotsk, tỉnh Leningrad và tại một kho dầu gần Tikhoretsk, vùng Krasnodar.

Cũng ngày 18/4, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo rằng lực lượng Ukraine cũng đã tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Crimea, bao gồm tàu ​​đổ bộ lớn lớp Yamal và Azov Ropucha dự án 775 (cả hai đều thuộc Hạm đội Biển Đen [BSF]), một tàu chiến thứ ba không xác định, khối ăng-ten của hệ thống liên lạc Delfin và trạm radar MMys-M1 ở các khu vực không xác định của Crimea, và các bể chứa nhiên liệu tại kho dầu Yugtorsan gần Sevastopol.

SBU cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine cũng có thể đã làm hư hại một tàu tuần tra lớp Grachonok dự án 21980 của Nga. Theo đoạn phim được định vị địa lý, công bố vào ngày 18/4 có một đám cháy tại kho dầu Sevastopol. Thống đốc Sevastopol (phe Nga) Mikhail Razvozhaev thừa nhận rằng cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy tại một bể chứa nhiên liệu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Chuyên gia phương Tây: Không quân Nga lợi hại hơn so với trước xung đột Ukraine
VOV.VN - Các chuyên gia về sức mạnh không quân của phương Tây cảnh báo rằng lực lượng không quân Nga hiện nay nguy hiểm hơn nhiều so với trước khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Ukraine: Nga muốn chiếm Pokrovsk trước cuối tháng 4

VOV.VN - Tờ Kyiv Independent vừa tiết lộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/4 phát biểu tại một cuộc họp kín rằng Nga muốn chiếm một số cứ điểm cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở phía đông tỉnh Donetsk, bao gồm Druzhkivka, Kostiantynivka và Pokrovsk, trước cuối tháng 4.

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.

